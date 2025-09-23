Wapa.pe
Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

Norkys comparte comunicado luego de ser relacionado con integrante de podcast deportiva por sus comentarios racistas: "Inaceptable"

Video viral del Metropolitano muestra a Alejandra Argumedo lanzando insultos racistas. Norky’s aclara que no tiene vínculo laboral con ella y crece la indignación en redes.

    El nombre de Alejandra Argumedo, una joven de 30 años, se convirtió en tendencia luego de que un video la mostrara lanzando insultos racistas contra varios pasajeros del Metropolitano. El clip no tardó en viralizarse en TikTok y otras redes sociales, desatando indignación y generando miles de comentarios en contra de su conducta.

    La polémica creció aún más cuando usuarios recordaron que la mujer promocionaba platos de la conocida cadena de pollerías Norky’s, lo que obligó a la empresa a pronunciarse públicamente.

    Norky’s aclara vínculo con la mujer tras críticas

    Frente al escándalo, la cadena de pollerías emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier acto de discriminación.

    “Este tipo de comportamientos son inaceptables en cualquier contexto y atentan contra los valores de respeto, igualdad y dignidad que promovemos como organización”, señaló la empresa.

    Además, aclararon que Argumedo no forma parte de su personal ni tiene relación laboral alguna con la marca: “Queremos aclarar que la persona involucrada no forma parte de nuestro equipo ni mantiene una relación laboral con nuestra organización”.

    Finalmente, la compañía expresó su solidaridad con las personas afectadas y reafirmó que su política interna se basa en el respeto y la inclusión.

    Conductora deportiva cierra redes tras escándalo

    En las imágenes difundidas se observa a Argumedo, identificada como conductora del pódcast deportivo Hinchas al Aire, refiriéndose a los pasajeros con expresiones como “serranos son y serranos morirán”, además de insultos comparándolos con “llamas” y “alpacas”.

    El video encendió un debate sobre discriminación y racismo en el transporte público. Mientras algunos usuarios expusieron la identidad de la mujer, otros respondieron con orgullo a las agresiones: “¿Y es malo ser serrano? Yo orgullosa de ser serrana”, se lee en los comentarios.

    La presión fue tan fuerte que Argumedo cerró sus cuentas en Instagram y TikTok, donde solía estar activa, tras recibir una avalancha de críticas y denuncias.

