La hija de Christian Domínguez contó que su padre aún no ha retomado el contacto con ella, aunque se conmovió hasta las lágrimas al saber que él lamentó no haberle pedido perdón por su ausencia. Aquí te contamos todo lo que dijo.

¡No se quedó callada! El martes 7 de octubre, Christian Domínguez reapareció públicamente tras las declaraciones de su hija —fruto de su relación con Melanie Martínez—, quien lo acusó de ser un padre ausente.

El cantante indicó que prefería resolver el tema en privado, aunque aprovechó la ocasión para ofrecerle disculpas a su pareja actual, Karla Tarazona. No obstante, este gesto generó indignación en su hija, quien manifestó que esperaba una disculpa dirigida a ella.

Hija de Christian Domínguez se muestra molesta por las disculpas a Karla Tarazona y no a ella

Durante una transmisión en su cuenta de TikTok, la hija de Melanie Martínez reaccionó a las recientes declaraciones de su padre, quien aseguró que buscaría comunicarse con ella para aclarar las cosas en privado. Sin embargo, lo que más la incomodó fue que él solo agradeciera a su pareja.

"Yo nomás esperé como un 'discúlpame por haber estado ausente de tu vida 16 años', pero no. No escuché nada de eso. Solo escuché que le agradeció por las cosas imaginarias 'que hizo' por sus hijos. Siempre estuvo ausente para mí, o pregúntenle a cuántos eventos del colegio ha ido para mí. No se ha comunicado conmigo (después de sus declaraciones)", expresó la joven.

También confesó que le dolió escuchar a su padre hablar más sobre Karla Tarazona que sobre ella: "Antes estaba más chiquita y yo hacía de todo por estar cerca de mi papá, no entendía lo que entiendo ahora, por estar con él aceptaba cosas. Yo hoy escuché su mensaje y me puse a llorar, me dio mucha impotencia. Para él yo soy 'la menor de edad', no soy su hija, soy 'la menor de edad'", añadió.

Las palabras de Christian Domínguez que provocaron la molestia de su hija

Después de que su hija afirmara que no le simpatiza Karla Tarazona y que no podría llevarse bien con ella, Christian Domínguez declaró que lamentaba la situación y que planeaba resolverla de manera interna.