Christian Domínguez rompió su silencio tras la controversia con su hija mayor, Camila, y explicó cómo su familia enfrenta el tenso momento.

Tras la controversia generada por las declaraciones de su hija mayor, Christian Domínguez rompió su silencio y explicó cómo enfrenta su familia el tenso momento. El cantante resaltó que, si bien los hijos mayores de Karla Tarazona, quisieron intervenir en la disputa, estos se frenaron al entender los deseos del cantante y de su madre.

Christian Domínguez destaca la madurez de los hijos de Karla Tarazona tras polémica con su hija

La reciente controversia entre Christian Domínguez y su hija mayor, Camila, continúa generando reacciones. En medio del revuelo, el cantante decidió salir al frente para aclarar que las declaraciones de la joven no representan la dinámica familiar que mantiene con Karla Tarazona, madre de su hijo menor.

Durante su intervención, el cantante reveló que los hijos mayores de Karla quisieron involucrarse en el conflicto al querer responder a su hija mayor, pero finalmente estos no lo hicieron.

“Por más que hayan querido otra vez responder por redes, como lo querían hacer en su tema familiar del pasado, entendieron que jamás los vamos a exponer”, comentó, resaltando su madurez ante la situación.

El líder de la Gran Orquesta Internacional también hizo un llamado a la reflexión sobre la exposición mediática de temas familiares, recordando que su hija aún es menor de edad y merece un tratamiento cuidadoso.

“Cuando sean mayores será distinto, porque recién serán responsables. Saludo a mis padres, que están afectados y decepcionados, al igual que mis hermanos y tíos. Espero que quede claro, es una menor de edad y lo correcto es manejar este tema de manera interna”, añadió con firmeza.

Hasta el momento, Karla Tarazona ha preferido no pronunciarse públicamente sobre el tema. En ocasiones anteriores, la conductora ha dejado claro que su prioridad es preservar la estabilidad emocional de su hijo Valentino y evitar exponer asuntos personales en televisión.

Christian Domínguez se disculpa públicamente con Karla Tarazona

Días atrás, el cantante utilizó su espacio en el programa ‘Préndete’ para ofrecer disculpas públicas a Karla Tarazona, tras los comentarios de su hija que la involucraban en su distanciamiento.

“Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han hablado y te han metido en este rollo gratis. A ti, a mis hijos y al bebé. Han ensuciado tu imagen, yo podría hablar maravillas porque eres una madre increíble y admirable... no lo digo yo, lo dicen tus actos, y me da mucha pena que te sigan tocando”, expresó visiblemente afectado.