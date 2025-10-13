Jefferson Farfán acepta vender su millonaria mansión en La Molina a streamer peruano: “Habrá contrato de por medio”

El exfutbolista sorprendió al ofrecer su lujosa mansión en La Molina al streamer ‘Cristorata’, valorizada entre 2.6 y 4.5 millones de dólares.

En una transmisión en vivo que sorprendió a todos, Jefferson Farfán protagonizó un divertido y polémico momento junto al streamer peruano Cristorata. Entre risas, el exfutbolista le ofreció su millonaria mansión en La Molina, valorizada entre 2.6 y 4.5 millones de dólares, dejando a sus seguidores entre la incredulidad y la expectativa.

Aunque muchos pensaron que se trataba de una broma, la “Foquita” aseguró que podría existir un contrato de por medio, lo que encendió las redes con rumores sobre una posible venta real y un nuevo capítulo en la vida del exdelantero.

Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su mansión a Cristorata

Durante una charla transmitida en Kick, Jefferson Farfán sorprendió al soltar una frase que cambió por completo el tono de la conversación. “O si no, te vendo mi casa”, dijo entre risas, generando la inmediata reacción de Cristorata, quien no dudó en seguirle el juego.

“Véndemela, barrio, pero te la pago en 24 cuotas”, respondió el streamer entre carcajadas, manteniendo el ambiente relajado. La ‘Foquita’ continuó con la broma, aunque dejó entrever la confianza que siente hacia su interlocutor.

“Tengo mucha confianza en ti, sé que no me vas a fallar, va a haber un contrato de por medio”, expresó el exjugador de la selección peruana, provocando las risas y comentarios del público que seguía la transmisión.

Lejos de frenar el diálogo, Cristorata insistió con su habitual humor: “Quizá muera y no te das cuenta”. Farfán, sin perder la calma, respondió sonriente: “No pasa nada”.

El creador de contenido aprovechó entonces para preguntar quién asumiría la deuda si algo le sucediera. “Me imagino que un apoderado tuyo”, contestó Farfán, añadiendo un toque de formalidad a una charla que ya se había vuelto viral.

Cristorata concluyó el intercambio con una frase que desató carcajadas: “No, yo no dejo nada a nadie”, remató entre risas, cerrando uno de los momentos más comentados en redes sociales.

La lujosa mansión de Jefferson Farfán en La Molina

La mansión que Jefferson Farfán ofreció a Cristorata dista mucho de ser una vivienda común. Situada en una de las zonas más exclusivas de La Molina, está valorizada entre 2.6 y 4.5 millones de dólares, reflejando el lujo y la vida que el exfutbolista alcanzó durante su exitosa carrera. El terreno supera los 2,000 m² y la construcción abarca unos 1,130 m², combinando elegancia, comodidad y privacidad.

Su imponente diseño y ventanales amplios la convierten en un símbolo de éxito. El contraste entre una figura del fútbol y un streamer despertó curiosidad y comentarios en redes, donde humor, asombro y nostalgia se mezclaron en torno a la ‘Foquita’.