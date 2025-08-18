Samahara Lobatón admite infidelidad a Youna en EVDLV: "Me había aburrido estar con él"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Samahara Lobatón se sinceró sobre su ruptura con Youna, padre de su primera hija, revelando que llegó a desenamorarse completamente. Durante ese proceso, confesó haber cometido una infidelidad, admitiendo sin filtros: “Me había aburrido de estar con él”. Tras cinco años de relación, la influencer contó que incluso viajó a Estados Unidos intentando salvar el vínculo, pero fue en vano, pues ya no sentía ningún afecto por el padre de su hija mayor.
Samahara Lobatón confiesa infidelidad tras perder sentimientos por Youna
Samahara Lobatón recordó que intentó salvar su relación con Youna, pero durante ese proceso se dio cuenta de que sus sentimientos habían cambiado por completo. “Toma la decisión de irse a Estados Unidos con su familia, sabiendo que tenía una mujer y su hija acá en Perú, y en ese camino que se va me doy cuenta de que ya no quería estar con él y ahí es donde yo le saco la vuelta”, reveló la hija de Melissa Klug. La influencer admitió que la situación marcó un antes y un después en su relación.
Además, agregó que el desgaste acumulado hizo imposible continuar juntos. “Cuando ya no quieres estar con una persona te das cuenta de que ya no hay nada que hacer, por más que tengas hijos el amor ya no va a volver”, afirmó. En ese sentido, destacó que el cambio de actitud de Youna llegó demasiado tarde: “Él esperó muchos años para cambiar y cuando ya lo hizo, yo ya no quería estar con él, me había aburrido estar con él”, confesó.
Samahara Lobatón asegura que Youna quiso revelar su vida privada
Samahara Lobatón reveló que su expareja Youna llegó a chantajearla con audios comprometedores. “Ya no le digo cosas más fuertes (…) ha sido malo conmigo, con mi hija, entonces a mí me da cólera”, afirmó la influencer, quien además aseguró que el padre de su hija incluso ingresó de manera ilegal a Estados Unidos.
La influencer explicó que en esos audios se escuchan amenazas, insultos y discusiones constantes entre ambos. Samahara señaló que decidió hacer público este tema porque los episodios de maltrato eran continuos y ella “ya estaba cansada” de permanecer en silencio.