Samahara Lobatón reveló detalles sobre la traición que sufrió de parte de una expareja de Jefferson Farfán, en su participación en ‘El Valor de la Verdad’.

Samahara Lobatón volvió a generar titulares tras revelar que una de las personas más cercanas a ella la traicionó. La hija de Melissa Klug contó detalles de la estrecha relación que tuvo con una de las exparejas de Jefferson Farfán, y cómo su amistad terminó en medio de un doloroso episodio.

Samahara Lobatón revela traición de Delany López y confiesa doloroso episodio

Samahara Lobatón sorprendió con nuevas declaraciones sobre su vida personal en ‘El Valor de la Verdad’. La hija de Melissa Klug recordó cómo llegó a convivir con Delany López, expareja de Jefferson Farfán, y su madre Gisela, a quienes consideraba parte de su familia. Sin embargo, confesó que la relación terminó marcada por una dolorosa traición.

"La mamá de Delany estuvo saliendo bastante tiempo con mi papá y cuando yo me voy de mi casa a donde me voy a vivir es a la casa de Gisela, la mamá de Delany. Yo viví dos años con Gisela y Delany prácticamente era mi familia, yo pasaba 24/7 con ella, justo ella se estaba separando del papá de su hijo e Ethan, que es su hijo, yo lo he visto crecer", relató Samahara.

La influencer destacó el apoyo que recibió de la familia López en una de sus etapas más difíciles: "Ella era mi familia, también, su mamá se portó súper bien conmigo cuando yo me fui a vivir sola, si aprendía a cocinar, a lavar, a limpiar ropa, todo lo que una mujer independiente hace, fue por Gisela, la mamá de Delany".

No obstante, la amistad con Delany se fracturó al enterarse de que mantenía una relación con Jefferson Farfán, algo que en un inicio fue negado. "Mi amiga era Delany, cuando yo me entero, no me entero por la boca de ella, me entero por mucha gente que ella estaba saliendo con él (con Jefferson Farfán), yo hablaba todos los días con ella y nunca me dijo que estaba saliendo con él. Me lo ocultó al comienzo, también me lo negó, porque él les dice que me mientan… Después de muchas veces que le pregunto, en una me dice que sí, que ella estaba saliendo con él", explicó.

Pese a la decepción inicial, Samahara aseguró que trató de aconsejarla: "'Oye, ten cuidado, no te enamores tan rápido, te lo digo porque yo te amo, porque te quiero, te estimo, no me gustaría verte sufrir'. Después de dos años todo lo que yo le dije le calzó perfecto. Siento que no la oficializaron, la dejaron a la intemperie en la historia de los tiempos. Ella no es una mala chica, no se lo merece ni ella ni su mamá son malas personas. A mí ellas me abrieron las puertas de su casa cuando más lo necesité en mi época de rebeldía".

Sin embargo, lo más duro para Samahara ocurrió cuando Delany reveló a Jefferson un secreto que solo ella conocía. "Nadie sabía lo de Bryan, solamente lo sabía ella y ella en su inconsciencia que estaba con todo lo de él, ella fue y se lo contó, ella contó algo que yo solo le había contado a ella, se lo contó a Jefferson", manifestó.

Ese momento marcó el fin de la amistad: "A la única que le había contado era la persona que más contaba, era a ella. Ese día para mí se rompió todo, lloré, pataleé, no podía creer lo que me había hecho, pero sé que hoy en día sabe que cometió un error".

Samahara Lobatón expone mensaje de Jefferson Farfán contra Bryan Torres

Samahara Lobatón sorprendió con fuertes declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’, donde reveló que Jefferson Farfán habría intentado interferir en su romance con Bryan Torres. La influencer aseguró que el exfutbolista llegó a enviar un mensaje con advertencias directas hacia su pareja.

“Cuando salió que salía con Bryan, él le escribe un mensaje a Bryan que yo leí donde le dice que se abriera, que no saliera conmigo, que no quiere meterse él en problemas y que iba a armarle un ampay para que lo ampayen con otra mujer”, relató Samahara desde el sillón rojo.