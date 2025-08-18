Samahara Lobatón revela la exorbitante cifra que gana como influencer: “Más que Dina Boluarte”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Samahara Lobatón sorprendió al revelar los ingresos que percibe influencer. La hija de Melissa Klug explicó en ‘El Valor de la Verdad’ cuánto puede ganar en un buen y mal mes trabajando con sus redes sociales. Sus declaraciones dejaron al descubierto el lucrativo negocio del mundo influencer.
Samahara Lobatón revela cuánto gana como influencer
En la reciente edición de ‘El Valor de la Verdad’, Beto Ortiz quiso indagar en la cuantiosa cifra que percibía Samahara Lobatón en su trabajo como influencer. "¿Cuánto puedes llegar a ganar siendo influencer, en un buen mes?", le preguntó el conductor logrando que su invitada se abriera un poco sobre este tema.
"Muy bien, para vivir en paz", respondió, pero esto no fue suficiente para Beto, quien insistió: "Si yo quiero tener tres nanas, ¿cuánto tengo que ganar?". Sin embargo, Samahara atinó a responder dejando entrever que Bryan Torres le ayudaba en los gastos: "Tengo un maravilloso hombre a mi lado, proveedor, tiene que engreírme".
"¿40 mil en un buen mes?", le preguntó el conductor y ella sorprendió al afirmar: "Sí". "¿Y en un mal mes? ¿30?" , pero Samahara reveló que sería mucho menos. "No, en un mal mes, 10", asegurando que en su peor mes podría ganar hasta 10 mil soles.
Beto quedó en shock y agregó: "¿Sabes que gana más que Dina Boluarte", pero Lobatón aclaró: "No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también hay temporadas súper feas", precisó.
Finalmente, Beto logró sacar la suma de lo que estaría ganando Samahara por trabajar con sus redes sociales: "Entonces digamos que hay seis malos meses, que son 60 mil soles y seis buenos meses que son 240 mil soles, 300 mil soles al año". Aunque ella aclaró que no se trataría de algo que ocurre siempre: "No siempre".
¿Qué preguntas respondió Samahara Lobatón en ‘El Valor de la Verdad’?
- Pregunta 1 - ¿Te golpeó Youna?
Respuesta: Sí (Verdad)
- Pregunta 2 - ¿Te fue infiel Youna?
Respuesta: Sí (Verdad)
- Pregunta 3 - ¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?
Respuesta: Sí (Verdad)
- Pregunta 4 - ¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven?
Respuesta: Fue interrumpida al apretar el botón rojo
- Pregunta 4 de reemplazo - ¿Te caíste estando embarazada?
Respuesta: Sí (Verdad)
- Pregunta 5 - ¿Fue Abel Lobatón un buen padre?
Respuesta: No (Verdad)
- Pregunta 6 - ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna?
Respuesta: Sí (Verdad)
- Pregunta 7 - ¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson?
Respuesta: Sí (Verdad)
- Pregunta 8 - ¿Manejaba Ivana Yturbe el Audi rojo de Jefferson?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 9 - ¿Te peleaste con Ivana por culpa de Jefferson?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 10 - ¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 11 - ¿Te fuiste de tu casa después de pelear con tu madre?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 12 - ¿Eres mejor madre que tu madre?
Respuesta: No (Verdad)
- Pregunta 13 - ¿Recogió Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 14 - ¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 15 - ¿Le fuiste infiel a Youna?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 16: ¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 17: ¿Te fue infiel el Bryan?
Respuesta: (Verdad)
- Pregunta 18: ¿Es el Bryan el amor de tu vida?
Respuesta: (Verdad)