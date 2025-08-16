Melissa Klug mantiene conflicto legal con Jefferson Farfán por la pensión de sus hijos y asegura que lo dicho por Samahara Lobatón no la involucra.

Melissa Klug decidió pronunciarse tras el anuncio de la participación de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad este domingo. La joven hablará sobre Jefferson Farfán y sus relaciones con Delany López, Xiomy Kanashiro e Ivana Yturbe. Klug aclaró que todo lo que se mencione en el programa no la involucra, manteniéndose al margen de la polémica y evitando generar conflicto mediático innecesario.

Cabe señalar que la ‘Blanca de Chucuito’ sigue con un proceso legal contra la Foquita por la pensión de sus hijos. Además, mencionó que el exfutbolista la venció en primera instancia en un juicio por presuntamente infringir un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe hablar sobre la relación que tuvieron años atrás.

“Yo en este caso... mi hija ya es mayor de edad, es una mujer ya con sus bebes, está contando su vivencia, su historia, lo que ella ha vivido, yo en este caso no puedo opinar nada porque es sobre su vida y sobre su vivencia”, dijo Melissa Klug para el programa ‘Ponte en la cola’.

“Si habla cosas que han sucedido en su vida y están involucrando al papá de mis hijos, es algo que yo estoy ajena a todo eso, es su vivencia, sobre su su historia y lo que le pasó”, añadió la chalaca.

¿Melissa Klug pagará un millón a Farfán?

Melissa Klug indicó que el proceso legal que Jefferson Farfán le abrió por insinuar que es un ‘padre ausente’ sigue en curso, ya que su defensa apeló la decisión de primera instancia que favoreció al padre de sus hijos con una indemnización de un millón de soles.