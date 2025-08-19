Tilsa Lozano sugirió que Jefferson Farfán podría usar la indemnización para ayudar y premiar a sus seguidores, convirtiendo así un hecho judicial en un gesto solidario.

Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la noticia tras el fallo de la Corte Suprema contra Magaly Medina. El exfutbolista no solo obtuvo justicia en los tribunales, sino que, además, según Tilsa Lozano, estaría evaluando convertir la millonaria reparación civil en un gesto solidario.

Jefferson Farfán transformaría el dinero de Magaly en ayuda social y premios para sus seguidores

La Corte Suprema confirmó la sentencia contra Magaly Medina por violación a la intimidad agravada, tras la denuncia interpuesta por Jefferson Farfán debido a la difusión de imágenes privadas registradas en su departamento de Miraflores.

De acuerdo con el fallo, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ cumplirá dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, que se traduce en 138 jornadas de servicio comunitario, además de pagar S/300 mil por concepto de reparación civil a favor del exfutbolista.

En medio de esta situación, Tilsa Lozano encendió la polémica durante su programa “La Noche Habla”, al asegurar que el monto que Magaly debe entregar no sería utilizado por Farfán para su propio beneficio. “Lo que a mí me habrían dicho, una persona muy cercana a Jefferson Farfán, una costilla, un riñón, es que ese dinero lo utilizaría para hacer ayuda social y también estarían pensando quizás hacer cierto tipo de premios, regalos o sorteos. Eso lo estarían evaluando para la GDP”, comentó la exmodelo en plena transmisión.

La declaración generó sorpresa, ya que plantea la posibilidad de que el exjugador convierta la compensación judicial en un acto de apoyo comunitario y de cercanía con su público. Incluso, Lozano mencionó que parte de esos fondos podrían invertirse en actividades relacionadas con su canal de YouTube.

“Así como escuchaste, lo que me han dicho es que el dinero que Magaly tendría que pagar se iría para ayuda social y también para una especie de premios y sorteos para la gente”, reiteró la exvengadora.

Aunque el entorno de Farfán aún no ha emitido un comunicado oficial, otras voces reforzaron la versión. El influencer Ric La Torre respaldó la información asegurando que proviene de alguien del círculo más íntimo del exfutbolista. “Esto me lo cuenta una fuente de ceviche muy, muy cercana a Jefferson Farfán”, afirmó, dejando entrever que la decisión del popular “10 de la calle” ya estaría tomada.

Magaly Medina califica de “aberración” pagar S/300 mil a Jefferson Farfán tras fallo judicial

Magaly Medina volvió a pronunciarse tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que la condena junto a su productor por el delito de violación a la intimidad agravada, en el proceso iniciado por Jefferson Farfán. La periodista no ocultó su desacuerdo con el monto que deberá pagar por concepto de reparación civil.

"Me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie! Porque lo que está al alcance de la vista, o sea, lo que puedes captar con una cámara, en tu balcón, terraza, es algo que los paparazzi hemos hecho por mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Este no es un juicio civil, es penal; me pregunto en los casos de homicidio, mujeres violadas, maltratadas, asesinatos, ¿cuánto le dan a las víctimas o sus deudos por estos casos? Que sepa, no se les ha dado esa cantidad, me parece una aberración", declaró en entrevista con Trome.