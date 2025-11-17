Arnie Hussid , el exmodelo que ganó popularidad en la televisión junto a Gisela Valcárcel , atravesó una sorprendente caída y un duro camino de recuperación. En la actualidad, después de años complicados, ha logrado reinventarse como empresario en Lima.

El nombre de Arnie Hussid fue muy conocido en los hogares peruanos debido a su vínculo con Gisela Valcárcel y a su presencia en distintos programas de televisión. Después de un exitoso inicio en la pantalla chica y un escándalo que terminó con una condena y su expulsión del Perú, Hussid ha regresado al país con una nueva etapa en su vida.

Actualmente, con 48 años, se ha reinventado como empresario en Lima, donde inauguró su propio emprendimiento en Miraflores. Este regreso representa no solo un renacer personal, sino también la posibilidad de reconstruir su imagen ante el público.

Hussid, quien alcanzó gran visibilidad gracias al respaldo de la reconocida conductora Gisela Valcárcel, dejó atrás la televisión para incursionar en el rubro empresarial tras residir varios años en Ecuador.

¿Quién es Arnie Hussid?

Arnie Hussid se hizo conocido en la escena mediática peruana entre finales de los años 90 y comienzos del 2000, cuando apareció como modelo en los espacios televisivos de Gisela Valcárcel. Su presencia no pasó inadvertida y rápidamente se ganó la preferencia del público gracias a su apariencia y carisma. Se convirtió en una figura destacada de la farándula peruana, sobre todo después de iniciar una relación sentimental con la ‘señito’, una de las mayores personalidades de la televisión en ese periodo.

Gisela fue clave en el despegue de su carrera al darle un lugar en su programa “Gisela contigo”, transmitido por el canal 13 (Red Global). No obstante, su trayectoria dio un giro abrupto en 2003, cuando se vio envuelto en una serie de escándalos. Su popularidad se desplomó luego de que la Policía Nacional del Perú lo arrestara por enviar cartas con cocaína a Europa y Asia desde su departamento en Miraflores. Hussid aceptó los hechos y recibió una pena de 6 años en el Penal de Lurigancho.

¿Por qué expulsaron del país a Arnie Hussid?

Después de cumplir su condena en 2009, la justicia peruana ordenó su expulsión. A pesar de que su madre era peruana, el modelo, de nacionalidad israelí, no había regularizado su situación migratoria pese a haber vivido más de una década en el país.

Tras ello, se mudó a Ecuador, donde permaneció 14 años en Montañita. Durante ese tiempo, llevó una vida discreta y lejos de los reflectores.

Hacia finales de 2023, ya con mayor estabilidad personal, decidió volver al Perú motivado por la idea de emprender en el mercado de cigarros electrónicos, un rubro en expansión internacional.

¿Cómo vive hoy Arnie Hussid?

En la actualidad, Arnie Hussid ha logrado recomponer su vida, dejando atrás los episodios que marcaron su historia. Tras abrir una tienda de cigarros electrónicos en Miraflores, ha encaminado su futuro hacia los negocios.

“Salí del Perú hace 15 años con una mochila y regresé con estas bellezas (mi esposa y mis hijos) salí de la frontera, me fui hacia Montañita, a Ecuador”, declaró el exmodelo en Sábado con Andrés. Hussid conoció a su esposa, Maja Vera, antes de ser expulsado del país.