Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

Magaly Medina comentó que su producción también recibió la misma denuncia hace poco y le ofrecieron estas pruebas por una fuerte cantidad de dinero, pero nunca las publicaron porque no tenía mucha evidencias.

Pese a que Angie Jibaja ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos, una vez es parte de los titulares en la prensa chilena. Los medios locales informaron que la modelo habría comenzado un romance con la expareja de su madre, Maggie Liza. Asimismo, se conoció que la chica reality ya no estaría residiendo con su progenitora debido a la fuerte pelea familiar que se habría desencadenado.

Bajo esa línea, la presentadora Magaly Medina, en la última edición de su programa, compartió algunos reportes del país vecino e indicó que su propia producción había recibido la misma información meses atrás.

Es más, acompañada de una polémica oferta: pruebas a cambio de 3 mil dólares más el convenio con un abogado. Magaly empezó su segmento explicando que la prensa sureña hacía rebote de esa grave acusación: “Angie Jibaja protagoniza nuevo escándalo familiar. Aseguran que le quitó la pareja a su madre”, decía La Cuarta, uno de los diarios del país vecino. Otro titular señalaba: “Conoce al nuevo pololo de Angie Jibaja: sería el ex de su mamá”.

Periodista chilena reveló sobre la polémica familiar

La conductora peruana explicó que Angie y su madre residen hoy en Chile, país al que se trasladaron después de atravesar diversos episodios que las mantuvieron en el foco mediático. En ese contexto, la presentadora mostró fragmentos de las declaraciones de la periodista chilena Ceci Gutiérrez, quien difundió en sus redes un video asegurando que obtuvo información directa de integrantes de la producción del programa “Primer Plano”, espacio al que Angie acudió hace algunos meses.

“Me enteré de un chisme… bueno, ya sabía algo, pero ahora me lo reconfirmaron”, narró Gutiérrez entre risas. De acuerdo, a la historia que relató, tras la aparición televisiva de Angie, varias personas se comunicaron para advertirle de un conflicto familiar serio. “La acusa su mamá de haberle quitado el pololo… incluso me decían que se habría ido a vivir con él”, aseguró. La mujer de prensa agregó que hasta se habría implicado la fuerza pública en un episodio reciente.

Angie Jibaja salió a defenderse

La historia se conoció en redes sociales, pero Angie no dudó en romper su silencio. Mediante sus plataformas, respondió con firmeza: “Das a entender que me acusa mi mamá de haberle quitado el pololo. Ni siquiera sabes bien lo que pasa y menos aun cuando hablas de algo que nunca ocurrió”.

Asimismo, cuestionó los estudios profesionales de la comunicadora: “Me gustaría saber dónde estudiaste periodismo, porque publicar un chisme sin hablar con las personas involucradas dice mucho del tipo de investigación que haces”.

Mientras el escándalo se esparcía como pólvora, un nuevo video de Angie empezó a circular. En este, se le escucha pedirle a una amiga que comparta públicamente su lista de medicamentos psiquiátricos.