Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Estas son las 8 regiones del Perú que serán SACUDIDAS por la llegada de TERRIBLE fenómeno desde HOY

Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

Magaly Medina comentó que su producción también recibió la misma denuncia hace poco y le ofrecieron estas pruebas por una fuerte cantidad de dinero, pero nunca las publicaron porque no tenía mucha evidencias.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares
    Angie Jibaja es acusada de quitarle la pareja a su madre. | Composición Wapa
    Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares

    Pese a que Angie Jibaja ha tratado de mantenerse alejada de los escándalos, una vez es parte de los titulares en la prensa chilena. Los medios locales informaron que la modelo habría comenzado un romance con la expareja de su madre, Maggie Liza. Asimismo, se conoció que la chica reality ya no estaría residiendo con su progenitora debido a la fuerte pelea familiar que se habría desencadenado.

    Bajo esa línea, la presentadora Magaly Medina, en la última edición de su programa, compartió algunos reportes del país vecino e indicó que su propia producción había recibido la misma información meses atrás.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    Es más, acompañada de una polémica oferta: pruebas a cambio de 3 mil dólares más el convenio con un abogado. Magaly empezó su segmento explicando que la prensa sureña hacía rebote de esa grave acusación: “Angie Jibaja protagoniza nuevo escándalo familiar. Aseguran que le quitó la pareja a su madre”, decía La Cuarta, uno de los diarios del país vecino. Otro titular señalaba: “Conoce al nuevo pololo de Angie Jibaja: sería el ex de su mamá”.

    Periodista chilena reveló sobre la polémica familiar

    La conductora peruana explicó que Angie y su madre residen hoy en Chile, país al que se trasladaron después de atravesar diversos episodios que las mantuvieron en el foco mediático. En ese contexto, la presentadora mostró fragmentos de las declaraciones de la periodista chilena Ceci Gutiérrez, quien difundió en sus redes un video asegurando que obtuvo información directa de integrantes de la producción del programa “Primer Plano”, espacio al que Angie acudió hace algunos meses.

    “Me enteré de un chisme… bueno, ya sabía algo, pero ahora me lo reconfirmaron”, narró Gutiérrez entre risas.  De acuerdo, a la historia que relató, tras la aparición televisiva de Angie, varias personas se comunicaron para advertirle de un conflicto familiar serio. “La acusa su mamá de haberle quitado el pololo… incluso me decían que se habría ido a vivir con él”, aseguró. La mujer de prensa agregó que hasta se habría implicado la fuerza pública en un episodio reciente.

    Angie Jibaja salió a defenderse

    La historia se conoció en redes sociales, pero Angie no dudó en romper su silencio. Mediante sus plataformas, respondió con firmeza: “Das a entender que me acusa mi mamá de haberle quitado el pololo. Ni siquiera sabes bien lo que pasa y menos aun cuando hablas de algo que nunca ocurrió”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Paco Bazán es retirado de su pódcast tras escándalo y Erick Delgado toma distancia: "No me sentía cómodo..."

    Asimismo, cuestionó los estudios profesionales de la comunicadora: “Me gustaría saber dónde estudiaste periodismo, porque publicar un chisme sin hablar con las personas involucradas dice mucho del tipo de investigación que haces”.

    Mientras el escándalo se esparcía como pólvora, un nuevo video de Angie empezó a circular. En este, se le escucha pedirle a una amiga que comparta públicamente su lista de medicamentos psiquiátricos.

    “Es un abuso que digan que estoy drogada… estoy en la mejor clínica psiquiátrica, psicológica y de adicciones en Chile, gracias a Jehová”, dice Angie con la voz entrecortada. “Compártanlo todo, para que sepan la verdad”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina reveló que ofrecieron venderle pruebas sobre escándalo familiar de Angie Jibaja por 3 mil dólares
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Karla Tarazona 'ningunea' a conductora y ella la cuadra en vivo: "Ya quisieras tener mi edad y estar conduciendo un programa"

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y retornar así

    Angie Jibaja es acusada de 'robarle' el novio a su madre y mudarse con él: "Me pongo mal, triste"

    Pamela Franco sorprende al revelar el monto de pensión que Christian Domínguez pasa a su hija: "Yo doy más..."

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de María Pía sufre terrible incidente en plena carrera de autos; conductora habla sobre su estado: "Se salió..."

    Onelia Molina revela dolorosa escena: conductor arrolló a su mascota y siguió como si nada

    Said Palao tomó radical decisión en vivo por la renuncia de Ale Baigorria y su partida del país

    Ethel Pozo queda fría con reacción de su esposo Julián Alexander tras ponerlo a prueba y fallar: "No se casen, de verdad"

    Melissa Linares rompe su silencio y confiesa si siente celos de Susana Alvarado tras desenmascarar a Paco Bazán

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;