Marisela Puicón: la artista que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

Marisela Puicón se encuentra alejada de la televisión peruana desde hace muchos años. ¿Qué pasó con ella y por qué apareció en Caso Cerrado?

    La cantante y actriz, Marisela Puicón fue una de los personajes de cumbia más populares en el Perú. Sus canciones sonaban en todas las radios de música tropical del país. La artista, además de ser cantante también participó en diferentes producciones nacionales como telenovelas y películas.

    Marisela conquistó con su belleza y su talento a miles de peruanos, sus papeles en ‘Las Vírgenes de la Cumbia’ y ‘Días de Santiago’ la catapultaron al estrellanto; sin embargo de un momento a otro, dejó de aparecer en las pantallas peruanas. ¿Qué fue lo que pasó con ella?

    Marisela Puicón aparece en Caso Cerrado

    Allá por el 2010, la actriz peruana reconocida por su papel en 'Pantaleón y las visitadoras' llamó la atención al aparecer en el programa Caso Cerrado usando el nombre de Isabela. Su presencia causó sorpresa, pues lucía una imagen muy distinta a la habitual en sus trabajos anteriores y mantuvo durante toda la exposición un marcado acento centroamericano.

    El motivo de su participación fue una demanda para solicitar una orden de restricción contra la niñera de su hermano menor, quien por entonces tenía apenas 13 años.

    Durante el desarrollo del caso, la artista reveló aspectos íntimos de su vida, entre ellos que tenía la patria potestad de su hermano debido a que su madre permanecía en Perú. En un momento inesperado, mostró una cicatriz en su pierna y explicó que la había sufrido a los 15 años, tras un accidente mientras practicaba skateboarding, detalle que dejó sorprendidos a los presentes.

    Marisela Puicón se dedica a la actuación en Estados Unidos

    A través de su cuenta de Instagram, Marisela Puicón comparte los diferentes proyectos a los que se dedica. En los videos, publicados se le ve hablando un inglés bastante fluido junto a sus compañeros en Estados Unidos.

