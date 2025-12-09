¡ESCÁNDALO TOTAL! 'Nena' Cubillas ENFRENTA a Juan Ichazo y arma bronca con Macarena Vélez en plena calle

Johana Cubillas reveló que presentó una orden de alejamiento del padre de sus hijos, mientras él salió a defender a su pareja, la modelo Macarena Vélez.

El ambiente se volvió insostenible fuera de la casa de Johanna Cubillas, luego de que la influencer denunciara un tenso intercambio con su expareja, Juan Ichazo. La presencia de Macarena Vélez habría sido el detonante de un episodio que terminó incluso en la comisaría, según reveló la propia ‘Nena’.

¿Macarena Vélez causa el llanto del hijo mayor de Johanna?

Cubillas relató que la situación se descontroló justo cuando sus hijos debían salir rumbo a su clase de yuyitsu. El acuerdo era claro: Ichazo recogería a los pequeños sin compañía adicional. Sin embargo, la aparición de Macarena Vélez desencadenó la molestia del hijo mayor.

“Yo había acordado con él que haya a recoger a mis hijos para que vayan al yuyitsu. Bajan mis hijos y escucho a mi hijo de cinco años chillando”, contó la influencer, asegurando que el argentino conoce perfectamente que su niño no tolera la presencia de personas ajenas durante sus actividades.

Al bajar para pedir explicaciones, Johanna aseguró que se encontró con algo inesperado: Macarena Vélez grabándola desde el exterior del vehículo.

Del reclamo en la calle a la comisaría: la noche terminó peor de lo previsto

Según narró la ‘Nena’, la discusión escaló rápidamente y terminó buscando apoyo policial. Lo que no esperaba era encontrar a Ichazo allí antes que ella.

“Llego a la comisaría, él ya estaba. Estaba presentando un acta de contestación de visita a mis hijos (…) Ya presenté una orden de alejamiento. Solo quiero que cumpla con pasarme económicamente”, afirmó durante su descargo público.

Poco después, el programa 'Magaly TV: La Firme' difundió imágenes que Macarena Vélez habría enviado, donde se escucha a Johanna lanzar insultos hacia la modelo, llamándola “burra”.

Juan Ichazo rompe su silencio y defiende a Macarena Vélez

Ichazo también se pronunció tras el incidente y no dudó en disparar contra su ex pareja. El empresario dejó clara su postura y justificó su molestia por los insultos hacia Vélez.