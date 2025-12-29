Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

Melissa Loza y Roberto Martínez tienen reencuentro en medio de complicado momento para la modelo

Roberto Martínez y Melissa Loza asombraron a sus fans al revelar que estuvieron juntos. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Melissa Loza y Roberto Martínez tienen reencuentro en medio de complicado momento para la modelo
    Melissa Loza y Roberto Martínez tienen REENCUENTRO en medio de complicado momento para la modelo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Melissa Loza y Roberto Martínez tienen reencuentro en medio de complicado momento para la modelo

    La influencer y figura televisiva Melissa Loza atraviesa un momento especialmente difícil junto a su hermana Tepha Loza, ya que ambas se encuentran muy preocupadas por el delicado estado de salud de su madre, María Guadalupe Vigil. En medio de este complicado escenario familiar, la exchica reality sorprendió a muchos al conocerse que volvió a coincidir con su expareja, el exfutbolista Roberto Martínez, durante una celebración muy especial.

    Melissa Loza y Roberto Martínez coincidieron en una emotiva celebración

    Como se recuerda, Roberto Martínez reveló recientemente que estuvo presente en el cumpleaños de Flavia Ramos, la hija mayor que tiene con Melissa Loza, y le dedicó un afectuoso mensaje en redes sociales. Horas después, fue la propia joven quien compartió imágenes de la celebración de su onomástico, dejando en evidencia que tanto su madre como el exfutbolista asistieron al festejo.

    wapa.pe

    “24 vueltas al sol, llenas de amor”, escribió Flavia en la descripción de su publicación, en la que también se pudo observar que la actual pareja de Melissa Loza estuvo presente en la reunión. Este detalle no pasó desapercibido y fue bien recibido por los usuarios, quienes destacaron la buena relación entre el exjugador, su expareja y su hija.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    “Feliz cumple. En unión de la familia”, “Que bonito que en su día especial pueda disfrutar con todas las personad que quiere sin diferencias ni resentimientos”, “Que bonito que su papá pudo estar presente. Un verdadero padre siempre estuvo en su niñez”, “Que bello compartir y ver a Roberto Martínez ser parte en un día tan especial”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores.

    wapa.pe

    Melissa Loza recuerda una pérdida familiar muy dolorosa en su cumpleaños

    A comienzos del 2025, Melissa Loza tocó el corazón de sus seguidores al confesar que su cumpleaños coincide con el de su abuelo, a quien consideraba como una figura paterna. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la integrante de Esto es Guerra relató que cada 4 de febrero era una fecha muy especial para ambos, pero que hoy la vive con un sentimiento de nostalgia tras su fallecimiento.

    “Hoy cumplo 42 años, el mismo día en que también celebraba mi abuelo, a quien amé como a un padre”, escribió la modelo, señalando que, pese a su ausencia física, el amor y las enseñanzas de su familiar siguen acompañándola. El mensaje generó una gran respuesta en redes sociales, superando los 12 mil ‘me gusta’ y recibiendo numerosos comentarios de apoyo y cariño.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Loza y Roberto Martínez tienen reencuentro en medio de complicado momento para la modelo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Actor de 'De Vuelta al Barrio' y 'Asu Mare' es captado vendiendo marcianos como ambulante tras dejar de ser contratado

    ‘Son del Duke’ revela el ‘ingreso’ de Kiara Lozano y sorprende a todos

    Karla Tarazona se pone sentimental tras duro reclamo de su hijo a Leonard León por su ausencia

    Yaco Eskenazi confiesa que gastó S/15 mil soles en regalo para Natalie Vértiz, pero se llevó GRAN SORPRESA: "Descubriendo"

    Jaime Bayly acompaña a su hija en romántica boda íntima: "Salud para nosotros"

    Lo más vistos en Farándula

    Andrea Llosa se conmueve al hablar del difícil momento con sus hijos: "Qué profundo dolor"

    María Pía Copello SE DESPIDE de su hijo Samuel en plenas fiestas navideñas: "Ya no regresa con nosotros"

    Gabriela Villanueva emociona al revelar su plan tras ganar S/20.000 en 'Yo Soy'

    Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    Tilsa Lozano y Laura Spoya protagonizan tenso cruce en vivo por premio a “La ruptura del año”

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Olla a presión marca OSTER de 5 Litros modelo Brissago plateado + cuchillo Oster ¡INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 187.00
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;