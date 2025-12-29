Melissa Loza y Roberto Martínez tienen REENCUENTRO en medio de complicado momento para la modelo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La influencer y figura televisiva Melissa Loza atraviesa un momento especialmente difícil junto a su hermana Tepha Loza, ya que ambas se encuentran muy preocupadas por el delicado estado de salud de su madre, María Guadalupe Vigil. En medio de este complicado escenario familiar, la exchica reality sorprendió a muchos al conocerse que volvió a coincidir con su expareja, el exfutbolista Roberto Martínez, durante una celebración muy especial.

Melissa Loza y Roberto Martínez coincidieron en una emotiva celebración

Como se recuerda, Roberto Martínez reveló recientemente que estuvo presente en el cumpleaños de Flavia Ramos, la hija mayor que tiene con Melissa Loza, y le dedicó un afectuoso mensaje en redes sociales. Horas después, fue la propia joven quien compartió imágenes de la celebración de su onomástico, dejando en evidencia que tanto su madre como el exfutbolista asistieron al festejo.

“24 vueltas al sol, llenas de amor”, escribió Flavia en la descripción de su publicación, en la que también se pudo observar que la actual pareja de Melissa Loza estuvo presente en la reunión. Este detalle no pasó desapercibido y fue bien recibido por los usuarios, quienes destacaron la buena relación entre el exjugador, su expareja y su hija.

“Feliz cumple. En unión de la familia”, “Que bonito que en su día especial pueda disfrutar con todas las personad que quiere sin diferencias ni resentimientos”, “Que bonito que su papá pudo estar presente. Un verdadero padre siempre estuvo en su niñez”, “Que bello compartir y ver a Roberto Martínez ser parte en un día tan especial”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores.

Melissa Loza recuerda una pérdida familiar muy dolorosa en su cumpleaños

A comienzos del 2025, Melissa Loza tocó el corazón de sus seguidores al confesar que su cumpleaños coincide con el de su abuelo, a quien consideraba como una figura paterna. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la integrante de Esto es Guerra relató que cada 4 de febrero era una fecha muy especial para ambos, pero que hoy la vive con un sentimiento de nostalgia tras su fallecimiento.