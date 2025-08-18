Mhoni Vidente provoca revuelo en Venezuela con su pronóstico sobre el fin de Nicolás Maduro, afirmando que un hecho inesperado podría ocurrir antes de 2025.

Venezuela vive momentos de tensión mientras Mhoni Vidente vuelve a causar revuelo con un pronóstico sobre Nicolás Maduro. La reconocida astróloga afirmó que un hecho inesperado podría ocurrir antes de 2025, despertando curiosidad y preocupación entre los ciudadanos. Su predicción, que incluye rumores sobre la salud del mandatario, mantiene en alerta a la población y vuelve a poner a Maduro en el ojo del huracán.

¿Murió Nicolás Maduro? Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre Venezuela

El escenario político en Venezuela sigue marcado por la tensión y la incertidumbre. En este contexto, la reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar polémica con un impactante pronóstico sobre el futuro del presidente Nicolás Maduro.

La predicción fue realizada meses atrás, durante las elecciones presidenciales, cuando la líder opositora reclamaba el reconocimiento de Edmundo González como vencedor, tras enfrentarse a Maduro en los comicios. En ese momento, Vidente vaticinó un hecho que sorprendió a sus seguidores: "Las cartas revelaron que el día 13 de agosto murió Nicolás Maduro", afirmó. Sin embargo, dicho pronóstico no se materializó.

En una reciente transmisión en vivo a través de YouTube, la astróloga aseguró que el evento podría retrasarse, pero que aún tendría lugar antes de 2025, generando gran expectación entre los venezolanos.

Además, Mhoni Vidente agregó detalles que aumentaron el misterio: "Además, hay versiones que indican que había sufrido una parálisis en uno de sus órganos o un infarto fulminante. Esto no ha sido desmentido, pero tampoco ha sido comprobado, por lo que sigue siendo un rumor", explicó, dejando abierta la posibilidad de que los acontecimientos pudieran ocurrir en cualquier momento.

Mhoni Vidente predice la caída de Nicolás Maduro tras recompensa millonaria de EE.UU.

La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar polémica con una fuerte predicción sobre el futuro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la vidente, la reciente recompensa ofrecida por Estados Unidos podría convertirse en el factor que provoque la traición de quienes forman parte de su círculo más cercano, incluyendo altos mandos militares.

"La misma gente que está cerca a Nicolás Maduro y los mismos militares lo entregarán. ¿Quién te regala 50 millones de dólares? Nadie", afirmó Mhoni, destacando el impacto que esta millonaria cifra tendría sobre la lealtad del entorno del mandatario.

Asimismo, la astróloga señaló que la presión sobre el régimen es insostenible: "En Venezuela, el dictador ya no aguanta más presión y sus cómplices tampoco. Por eso el aumento de recompensa de Estados Unidos hará que la misma gente que está cerca a Nicolás Maduro y los mismos militares lo entreguen", concluyó, anticipando un cambio significativo en la estabilidad política del país.

Mhoni Vidente analiza el futuro de Nicolás Maduro y la situación política en Venezuela

La reconocida astróloga Mhoni Vidente se pronunció sobre el futuro del presidente Nicolás Maduro y la crisis política que atraviesa Venezuela. Según la vidente, no se trata únicamente de la muerte del mandatario, sino de su capacidad para reconocer una derrota y permitir que la oposición asuma el poder.

"No se trata tanto de la muerte del presidente Nicolás Maduro, sino de que él reconozca verdaderamente que ha perdido y que su régimen ceda el poder, permitiendo así que la oposición triunfe", expresó solemnemente la vidente.

Para ilustrar su análisis, Mhoni lo comparó con la transición de liderazgo en Cuba tras el fallecimiento de Fidel Castro: "Raúl asumió el liderazgo y la situación permanece inalterada", señaló.

La astróloga también señaló el interés de la comunidad internacional en el futuro de Venezuela: "No es mera coincidencia que la Unión Europea y Estados Unidos estén anticipando su salida; desde el 13 de agosto, se han comenzado a especular sobre numerosos cambios", concluyó.