Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

“Murió Nicolás Maduro”: Mhoni Vidente hace estremecedora predicción sobre Venezuela

Mhoni Vidente provoca revuelo en Venezuela con su pronóstico sobre el fin de Nicolás Maduro, afirmando que un hecho inesperado podría ocurrir antes de 2025.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “Murió Nicolás Maduro”: Mhoni Vidente hace estremecedora predicción sobre Venezuela
    Mhoni Vidente predice muerte de Nicolás Maduro | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    “Murió Nicolás Maduro”: Mhoni Vidente hace estremecedora predicción sobre Venezuela

    Venezuela vive momentos de tensión mientras Mhoni Vidente vuelve a causar revuelo con un pronóstico sobre Nicolás Maduro. La reconocida astróloga afirmó que un hecho inesperado podría ocurrir antes de 2025, despertando curiosidad y preocupación entre los ciudadanos. Su predicción, que incluye rumores sobre la salud del mandatario, mantiene en alerta a la población y vuelve a poner a Maduro en el ojo del huracán.

    wapa.pe

    VER MÁS: Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”

    ¿Murió Nicolás Maduro? Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre Venezuela

    El escenario político en Venezuela sigue marcado por la tensión y la incertidumbre. En este contexto, la reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar polémica con un impactante pronóstico sobre el futuro del presidente Nicolás Maduro.

    La predicción fue realizada meses atrás, durante las elecciones presidenciales, cuando la líder opositora reclamaba el reconocimiento de Edmundo González como vencedor, tras enfrentarse a Maduro en los comicios. En ese momento, Vidente vaticinó un hecho que sorprendió a sus seguidores: "Las cartas revelaron que el día 13 de agosto murió Nicolás Maduro", afirmó. Sin embargo, dicho pronóstico no se materializó.

    En una reciente transmisión en vivo a través de YouTube, la astróloga aseguró que el evento podría retrasarse, pero que aún tendría lugar antes de 2025, generando gran expectación entre los venezolanos.

    Además, Mhoni Vidente agregó detalles que aumentaron el misterio: "Además, hay versiones que indican que había sufrido una parálisis en uno de sus órganos o un infarto fulminante. Esto no ha sido desmentido, pero tampoco ha sido comprobado, por lo que sigue siendo un rumor", explicó, dejando abierta la posibilidad de que los acontecimientos pudieran ocurrir en cualquier momento.

    wapa.pe

    TE INTERESA: URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la salud

    Mhoni Vidente predice la caída de Nicolás Maduro tras recompensa millonaria de EE.UU.

    La astróloga Mhoni Vidente volvió a generar polémica con una fuerte predicción sobre el futuro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según la vidente, la reciente recompensa ofrecida por Estados Unidos podría convertirse en el factor que provoque la traición de quienes forman parte de su círculo más cercano, incluyendo altos mandos militares.

    "La misma gente que está cerca a Nicolás Maduro y los mismos militares lo entregarán. ¿Quién te regala 50 millones de dólares? Nadie", afirmó Mhoni, destacando el impacto que esta millonaria cifra tendría sobre la lealtad del entorno del mandatario.

    Asimismo, la astróloga señaló que la presión sobre el régimen es insostenible: "En Venezuela, el dictador ya no aguanta más presión y sus cómplices tampoco. Por eso el aumento de recompensa de Estados Unidos hará que la misma gente que está cerca a Nicolás Maduro y los mismos militares lo entreguen", concluyó, anticipando un cambio significativo en la estabilidad política del país.

    Mhoni Vidente analiza el futuro de Nicolás Maduro y la situación política en Venezuela

    La reconocida astróloga Mhoni Vidente se pronunció sobre el futuro del presidente Nicolás Maduro y la crisis política que atraviesa Venezuela. Según la vidente, no se trata únicamente de la muerte del mandatario, sino de su capacidad para reconocer una derrota y permitir que la oposición asuma el poder.

    "No se trata tanto de la muerte del presidente Nicolás Maduro, sino de que él reconozca verdaderamente que ha perdido y que su régimen ceda el poder, permitiendo así que la oposición triunfe", expresó solemnemente la vidente.

    Para ilustrar su análisis, Mhoni lo comparó con la transición de liderazgo en Cuba tras el fallecimiento de Fidel Castro: "Raúl asumió el liderazgo y la situación permanece inalterada", señaló.

    La astróloga también señaló el interés de la comunidad internacional en el futuro de Venezuela: "No es mera coincidencia que la Unión Europea y Estados Unidos estén anticipando su salida; desde el 13 de agosto, se han comenzado a especular sobre numerosos cambios", concluyó.

    Mhoni Vidente aseguró que, si Maduro logra mantener su imagen favorable, todavía podría negociar su salida del poder: "Si sobrevive o su imagen se mantiene favorable, aún tiene la oportunidad de negociar". Además, analizó la crisis habitacional en el país y afirmó que "están muy cerca" de lograr un avance significativo.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Murió Nicolás Maduro”: Mhoni Vidente hace estremecedora predicción sobre Venezuela
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Las dos universidades que cerrarán este agosto del 2025 tras no lograr licenciamiento de Sunedu

    “Murió Nicolás Maduro”: Mhoni Vidente hace estremecedora predicción sobre Venezuela

    ALERTA | Retiran café de supermercados en todo el país tras detectarse fragmentos de vidrio

    Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;