Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Ángel Iván Vidal Velarde, de 19 años, demuestra que la perseverancia no tiene límites. Este joven de Satipo, Junín, viajó hasta Lima para rendir el examen de admisión 2025-II de la UNI y lograr su sueño de ingresar a Ingeniería Civil. A pesar de haber sido operado de emergencia por apendicitis apenas dos días antes de la prueba, decidió presentarse y luchar por su vacante.
LEER MÁS: URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la salud
Ángel Vidal enfrenta examen UNI tras operación urgente
Aunque su familia le recomendó no presentarse al examen de admisión por su frágil estado de salud, Ángel decidió asistir a la prueba. Según contó en una entrevista, su deseo de ingresar a la UNI, una de las universidades más reconocidas del país, lo motivó a afrontar este reto.
"Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero he venido a cumplir mi sueño que es ingresar a la UNI. Mis papás me estaban diciendo que no vaya, que mejor a la próxima (lo intento), yo quiero seguir intentándolo", confesó en una entrevista con la institución.
TAMBIÉN LEER: Arrestan a adolescente de 13 años por ingresar sola a McDonald's: Nueva ley prohíbe ingreso de menores de edad
Su meta de entrar a la UNI nació desde niño
El sueño de Ángel Iván Vidal Velarde de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) surgió desde su infancia. Para lograrlo, persuadió a sus padres de permitirle mudarse de Junín a Lima y así tener mejores oportunidades de preparación.
"Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.
Esta es la segunda vez que Vidal postula a la UNI, y aunque es consciente del alto nivel de exigencia, mantiene firme su objetivo de convertirse en ingeniero civil en esta universidad. "Es bastante complicado la verdad. Su nivel es altísimo a comparación de otras universidades que son de provincia (...) Voy a darlo todo hasta el final", sentenció.