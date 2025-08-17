Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”

Ángel Vidal, de 19 años, viajó desde Satipo a Lima y, pese a una operación reciente, rindió su examen en la UNI para cumplir su sueño de ser ingeniero civil.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”
    El joven de 19 años viajó desde Junín para dar su examen de admisión de la UNI. | Foto: composición LR/TikTok/UNI TV
    Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”

    Ángel Iván Vidal Velarde, de 19 años, demuestra que la perseverancia no tiene límites. Este joven de Satipo, Junín, viajó hasta Lima para rendir el examen de admisión 2025-II de la UNI y lograr su sueño de ingresar a Ingeniería Civil. A pesar de haber sido operado de emergencia por apendicitis apenas dos días antes de la prueba, decidió presentarse y luchar por su vacante.

    wapa.pe

    LEER MÁS: URGENTE | Exigen retirar este famoso jabón de todos los supermercados por grave amenaza a la salud

    Ángel Vidal enfrenta examen UNI tras operación urgente

    Aunque su familia le recomendó no presentarse al examen de admisión por su frágil estado de salud, Ángel decidió asistir a la prueba. Según contó en una entrevista, su deseo de ingresar a la UNI, una de las universidades más reconocidas del país, lo motivó a afrontar este reto.

    "Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero he venido a cumplir mi sueño que es ingresar a la UNI. Mis papás me estaban diciendo que no vaya, que mejor a la próxima (lo intento), yo quiero seguir intentándolo", confesó en una entrevista con la institución.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Arrestan a adolescente de 13 años por ingresar sola a McDonald's: Nueva ley prohíbe ingreso de menores de edad

    Su meta de entrar a la UNI nació desde niño

    El sueño de Ángel Iván Vidal Velarde de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) surgió desde su infancia. Para lograrlo, persuadió a sus padres de permitirle mudarse de Junín a Lima y así tener mejores oportunidades de preparación.

    "Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.

    Esta es la segunda vez que Vidal postula a la UNI, y aunque es consciente del alto nivel de exigencia, mantiene firme su objetivo de convertirse en ingeniero civil en esta universidad. "Es bastante complicado la verdad. Su nivel es altísimo a comparación de otras universidades que son de provincia (...) Voy a darlo todo hasta el final", sentenció.

    SOBRE EL AUTOR:
    Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¿Cuánto se paga por renovación de DNI este 2025? Revisa las tarifas y códigos de RENIEC

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    El influencer Frigilux Venezuela revela las claves gastronómicas que definen la cocina en casa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;