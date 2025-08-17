Joven de Junín que postula a la UNI fue operado 2 días antes del examen y aun así asistió: “Decidí lucharla hasta el final”

Ángel Vidal, de 19 años, viajó desde Satipo a Lima y, pese a una operación reciente, rindió su examen en la UNI para cumplir su sueño de ser ingeniero civil.

El joven de 19 años viajó desde Junín para dar su examen de admisión de la UNI. | Foto: composición LR/TikTok/UNI TV

El joven de 19 años viajó desde Junín para dar su examen de admisión de la UNI. | Foto: composición LR/TikTok/UNI TV

Ángel Iván Vidal Velarde, de 19 años, demuestra que la perseverancia no tiene límites. Este joven de Satipo, Junín, viajó hasta Lima para rendir el examen de admisión 2025-II de la UNI y lograr su sueño de ingresar a Ingeniería Civil. A pesar de haber sido operado de emergencia por apendicitis apenas dos días antes de la prueba, decidió presentarse y luchar por su vacante.

Ángel Vidal enfrenta examen UNI tras operación urgente

Aunque su familia le recomendó no presentarse al examen de admisión por su frágil estado de salud, Ángel decidió asistir a la prueba. Según contó en una entrevista, su deseo de ingresar a la UNI, una de las universidades más reconocidas del país, lo motivó a afrontar este reto.

"Me agarró la enfermedad dos días antes. Me tuvieron que operar de emergencia, pero he venido a cumplir mi sueño que es ingresar a la UNI. Mis papás me estaban diciendo que no vaya, que mejor a la próxima (lo intento), yo quiero seguir intentándolo", confesó en una entrevista con la institución.

Su meta de entrar a la UNI nació desde niño

El sueño de Ángel Iván Vidal Velarde de ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) surgió desde su infancia. Para lograrlo, persuadió a sus padres de permitirle mudarse de Junín a Lima y así tener mejores oportunidades de preparación.

"Desde pequeño yo he querido estudiar en la UNI. Vengo de lejos. Son 12 horas de Satipo a Lima. Les rogué a mis papás que me trajeran y aceptaron. Yo vivo acá solo, en un cuarto alquilado", indicó.