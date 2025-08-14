Arrestan a adolescente de 13 años por ingresar sola a McDonald's: Nueva ley prohíbe ingreso de menores de edadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un video que muestra el momento en que una niña de 13 años es detenida abruptamente por la policía dentro de un McDonald's en el Reino Unido se ha vuelto viral y ha generado una fuerte polémica, especialmente por una regla que prohíbe que menores estén solos en el local después de las 5 p.m. si no van acompañados por un adulto.
¿La arrestaron por romper la regla de McDonald's?
Lejos de lo que muchos imaginaron, la adolescente ingresó al establecimiento junto a sus amigas antes del límite de horario, exactamente a las 4:50 p.m., y alcanzó a hacer su pedido. El conflicto comenzó cuando intentaron comer en el lugar y el personal les negó el servicio, argumentando que la política impide que menores sin supervisión permanezcan en el restaurante después de esa hora. Según el informe, “se pusieron groseras y hostiles con el personal”, lo que llevó a que llamaran a la policía. La detención se dio por su conducta desafiante y negativa a cooperar, no por incumplir la norma en sí.
Posteriormente, la menor fue entregada a sus padres y citada para una entrevista con las autoridades. Aunque el hecho ocurrió en junio de 2024, las imágenes volvieron a difundirse recientemente, reavivando la controversia.
El objetivo de la política de las 5 p.m.
Esta medida, instaurada en 2022 en Liverpool y replicada en otros locales, establece que los menores no pueden ingresar sin un adulto después de las 5 p.m., salvo para recoger pedidos para llevar. La norma surgió como respuesta a incidentes de agresiones verbales y físicas hacia empleados por parte de jóvenes no acompañados, con el fin de prevenir “conductas antisociales” dentro del restaurante.