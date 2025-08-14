Un video que muestra el momento en que una niña de 13 años es detenida abruptamente por la policía dentro de un McDonald's en el Reino Unido se ha vuelto viral y ha generado una fuerte polémica, especialmente por una regla que prohíbe que menores estén solos en el local después de las 5 p.m. si no van acompañados por un adulto.

¿La arrestaron por romper la regla de McDonald's?

Lejos de lo que muchos imaginaron, la adolescente ingresó al establecimiento junto a sus amigas antes del límite de horario, exactamente a las 4:50 p.m., y alcanzó a hacer su pedido. El conflicto comenzó cuando intentaron comer en el lugar y el personal les negó el servicio, argumentando que la política impide que menores sin supervisión permanezcan en el restaurante después de esa hora. Según el informe, “se pusieron groseras y hostiles con el personal”, lo que llevó a que llamaran a la policía. La detención se dio por su conducta desafiante y negativa a cooperar, no por incumplir la norma en sí.

Posteriormente, la menor fue entregada a sus padres y citada para una entrevista con las autoridades. Aunque el hecho ocurrió en junio de 2024, las imágenes volvieron a difundirse recientemente, reavivando la controversia.

El objetivo de la política de las 5 p.m.