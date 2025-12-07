Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

Navidad 2025: conoce dónde comprar juguetes desde S/ 5 en el centro de Lima

Durante diciembre, el centro de Lima se convierte en un destino popular para adelantar las compras navideñas. Juguetes desde S/ 5 son ideales para regalos.

    Navidad 2025: conoce dónde comprar juguetes desde S/ 5 en el centro de Lima
    Juguetes económicos en el centro de Lima para regalar en Navidad
    Navidad 2025: conoce dónde comprar juguetes desde S/ 5 en el centro de Lima

    Durante diciembre, el centro de Lima se transforma en uno de los destinos más concurridos para quienes quieren adelantar sus compras navideñas sin gastar de más. En sus galerías y puestos se pueden encontrar juguetes desde S/ 5, ideales para armar regalos accesibles y variados. La oferta abarca desde productos clásicos hasta artículos que siguen las modas del momento, lo que permite elegir opciones para niños de distintas edades y preferencias. Entérate dónde puedes encontrar las mejores opciones.

    GRAN REMATE de ADUANAS: mira cómo conseguir celulares, tablets y otros productos desde S/1

    ¿Qué juguetes están marcando la tendencia en el Centro de Lima?

    En los alrededores del Jirón Puno, uno de los puntos más concurridos para comprar regalos económicos en el Centro de Lima, resaltan productos que se han convertido en favoritos del público infantil. Entre ellos destacan las populares guerreras K-pop, muñecas inspiradas en el movimiento musical asiático que han causado furor por su estética y funciones interactivas.

    Javier, comerciante de la zona, explicó a Exitosa Noticias que los modelos Zoe, Rumi y Amira lideran la demanda este año. “Son musicales y traen luces que fascinan a los niños”, comentó mientras mostraba algunas de las versiones disponibles. De todas, Rumi se ha posicionado como la favorita, siendo la más pedida por quienes buscan un regalo novedoso y accesible para esta Navidad.

    En los pasajes comerciales del Centro de Lima no solo destacan las muñecas y figuras animadas. También hay alternativas pensadas especialmente para los niños que disfrutan de los vehículos y la construcción.

    La oferta incluye desde camiones de carga hasta máquinas de obra con acabados mucho más realistas que en años anteriores. “Tenemos excavadoras y grúas que funcionan por control remoto”, comenta uno de los vendedores del lugar mientras muestra los modelos más solicitados.

    La gran novedad de esta temporada es que varias de estas máquinas incorporan efectos especiales, como la emisión de humo y movimientos que imitan a los equipos reales, acompañados de luces y funciones automáticas que llaman de inmediato la atención de los pequeños.

    Para los niños de menor edad, los juguetes musicales siguen siendo la opción infaltable. Los conocidos “pulpitos bailarines” continúan dominando las ventas por su capacidad de moverse al ritmo de melodías, emitir humo y proyectar luces, una propuesta segura y entretenida para los más chiquitos de la casa.

    Feriado largo: conoce si abrirán los supermercados y malls este 8 y 9 de diciembre

    ¿Cuánto cuestan los juguetes en el Centro de Lima?

    Una de las razones por las que miles de familias visitan esta zona comercial es la amplitud de precios que ofrece. En locales como Importaciones Minaya, ubicado en Jirón Puno 635, sótano E-105, es posible encontrar artículos desde S/2, ideales para compras al por mayor o campañas de donación. Para quienes buscan regalos navideños, la mayoría de opciones pensadas para uso familiar se ubican desde los S/5, lo que permite acceder a alternativas variadas sin afectar el presupuesto.

    Por su parte, en Brillante Importaciones, ubicada en Jr. Ayacucho 857, segundo piso, tienda 202A, en la Galería La Competidora, frente al BCP del centro de Lima, puedes encontrar juguetes desde S/ 0.99, como robots Transformers que puedes conseguir en S/ 8.80, carro constructor en S/6.50 y muchas más opciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Navidad 2025: conoce dónde comprar juguetes desde S/ 5 en el centro de Lima
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;