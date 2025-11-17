Wapa.pe
La famosa compañía de juguetes ordena devolver este producto por un defecto de fábrica que representa un grave riesgo para los niños.

    Aunque muchas marcas fabrican juguetes para niños, pocas gozan de la fama de Fisher-Price en Colombia y el mundo. La reconocida compañía lanzó una alerta: retirar uno de sus productos por riesgo para la salud infantil.

    Se trata de un set de juguetes de ejercicio para bebés con un defecto de fábrica que podría causar asfixia. Debe ser retirado de inmediato de comercios y hogares. La empresa confirmó que ofrecerá reembolsos sin necesidad de presentar comprobante de compra.

    Fisher-Price retira juguete por riesgo para la salud infantil

    La reconocida empresa estadounidense de juguetes Fisher-Price ordenó retirar de todos los comercios uno de sus productos por riesgos para la salud de los menores. Se trata de la mancuerna de juguete incluida en el Conjunto de Regalo Baby Biceps.

    El modelo es GJD49 y se encuentra en el reverso de la pesa rusa verde del set, según informó la compañía, que ya retiró el artículo en Estados Unidos, Canadá y ahora en Colombia. La barra es gris y las pesas son de plástico naranja y rojo, detalló la marca.

    Peligro de asfixia

    En su comunicado oficial, Fisher-Price advirtió que el producto presenta "riesgo de asfixia". La empresa señaló que han recibido 13 reportes de que “las tapas grises en los extremos de la mancuerna pueden desprenderse”. La marca precisó que “no se han reportado heridas” y que el retiro solo aplica a la mancuerna de plástico; otros elementos del set, como la pesa rusa de juguete, la malteada de proteína y la bandana, pueden seguir usándose.

    Qué hacer si compraste el juguete

    Fisher-Price recomendó las siguientes medidas para proteger a los niños:

    • Dejar de usar el juguete de inmediato.
    • Mantenerlo fuera del alcance de los menores.
    • Contactar a la compañía vía su página web, al correo servicio.clientes@mattel.com o al teléfono 018005243210.
    • Solicitar un reembolso, que no requiere comprobante de compra.
    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

