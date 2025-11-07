Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 de noviembre: este distrito de Lima será afectadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 8 de noviembre habrá un corte programado de agua potable. La medida se realiza debido a trabajos de mantenimiento de la red y limpieza de reservorios, acciones necesarias para garantizar un suministro seguro y saludable.
Revisa en esta nota si tu distrito estará afectado, según el último reporte oficial de la empresa estatal, y conoce los horarios estimados de interrupción y restablecimiento del servicio.
Corte de agua en el Rímac
- Áreas afectadas: A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos, P.J. Flor de Amancaes.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 203.
Para minimizar los efectos de la suspensión del servicio, Sedapal ha implementado el suministro de agua a través de camiones cisterna en las áreas más afectadas. Además, sugiere utilizar de manera responsable el agua almacenada, tanto antes como durante el corte.
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.