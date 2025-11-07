Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 de noviembre: este distrito de Lima será afectado

Sedapal anuncia corte de agua en distrito de Lima: vecinos sufrirán suspensión temporal. Conoce horario y zona afectada aquí.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 de noviembre: este distrito de Lima será afectado
    Sedapal confirma corte de agua este 8 de noviembre. | Composición Wapa
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 de noviembre: este distrito de Lima será afectado

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 8 de noviembre habrá un corte programado de agua potable. La medida se realiza debido a trabajos de mantenimiento de la red y limpieza de reservorios, acciones necesarias para garantizar un suministro seguro y saludable.

    Revisa en esta nota si tu distrito estará afectado, según el último reporte oficial de la empresa estatal, y conoce los horarios estimados de interrupción y restablecimiento del servicio.

    wapa.pe

    LEER MÁS: PromPerú abre convocatoria laboral con sueldos de hasta S/12 mil: conoce aquí cómo postular

    Corte de agua en el Rímac

    • Áreas afectadas: A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos, P.J. Flor de Amancaes.
    • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
    • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
    • Sector 203.

    Para minimizar los efectos de la suspensión del servicio, Sedapal ha implementado el suministro de agua a través de camiones cisterna en las áreas más afectadas. Además, sugiere utilizar de manera responsable el agua almacenada, tanto antes como durante el corte.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Línea 1 del Metro de Lima tendrá más salidas de tren: revisa los nuevos horarios aquí

    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
    SOBRE EL AUTOR:
    Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA este 8 de noviembre: este distrito de Lima será afectado
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    DNI electrónico GRATIS durante noviembre 2025: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Peruano visita Punta Hermosa y se sorprende con singular atractivo: "Mirador anal"

    ¿Puedes revertirlo? Qué hacer si te equivocas y realizas un Yape a un número incorrecto

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Perú tendrá feriado largo de 4 días consecutivos a nivel nacional: Conoce desde cuándo podrás descansar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;