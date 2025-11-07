El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 8 de noviembre habrá un corte programado de agua potable. La medida se realiza debido a trabajos de mantenimiento de la red y limpieza de reservorios, acciones necesarias para garantizar un suministro seguro y saludable.

Revisa en esta nota si tu distrito estará afectado, según el último reporte oficial de la empresa estatal, y conoce los horarios estimados de interrupción y restablecimiento del servicio.

Corte de agua en el Rímac

Áreas afectadas: A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos, P.J. Flor de Amancaes.

A.H. Brisas de Flor de Amancaes, A.H. Los Jardines de Flor de Amancaes, A.H. 22 de Noviembre, A.H. Santa Rosa de Lima, A.H. Horacio Zevallos, P.J. Flor de Amancaes. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 203.

Para minimizar los efectos de la suspensión del servicio, Sedapal ha implementado el suministro de agua a través de camiones cisterna en las áreas más afectadas. Además, sugiere utilizar de manera responsable el agua almacenada, tanto antes como durante el corte.

Consejos ante el corte de agua