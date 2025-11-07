Wapa.pe
Sedapal CONFIRMA corte de agua este 5 de noviembre por hasta 16 horas

¿Buscas trabajo? PromPerú abre postulaciones el 18 de noviembre. Prepara tu CV y documentos para participar en este proceso de selección.

    PromPerú abre convocatoria laboral 2025 | Composición Wapa
    ¡Gran oportunidad laboral! PromPerú, la Comisión del Perú para la Exportación y el Turismo, ha lanzado una nueva convocatoria con sueldos de hasta S/12.000. Este proceso de selección busca profesionales de diversas carreras interesados en formar parte de la institución.

    En esta nota encontrarás todos los detalles sobre las vacantes disponibles, los requisitos para postular y la documentación necesaria para participar en esta importante oportunidad laboral que no puedes dejar pasar.

    ¿Quiénes podrán postular a la convocatoria laboral de PromPerú?

    Según el portal oficial de PromPerú, las vacantes están dirigidas únicamente a bachilleres y profesionales titulados que cumplan con los requisitos académicos y técnicos establecidos. Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/3.000 y S/12.000, dependiendo del perfil.

    Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), lo que les permitirá desempeñar sus funciones en una institución pública contando con todos los beneficios legales correspondientes y con un marco laboral seguro y regulado, garantizando estabilidad y derechos conforme a la normativa vigente para este tipo de contratación administrativa.

    Estas son las vacantes que PromPerú ofrece

    Entre los puestos solicitados por PromPerú se encuentran las carreras de Administración, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Industrial, Ciencia de la Comunicación, Comunicación Social, Marketing Digital, Derecho, entre otros. Los cargos disponibles son:

    • Asistente en regulaciones - sueldo S/3.500
    • Especialista en Mercado II - sueldo S/6.000
    • Especialista en Mercado I - sueldo S/4.500
    • Especialista en Gestión Tributaria y Comercio Exterior - sueldo S/6.000
    • Especialista en Análisis de Información - sueldo S/6.000
    • Especialista en Producción de Eventos II - sueldo S/6.000
    • Asistente en Región II - sueldo S/3.500
    • Especialista en Región I - sueldo de S/5.500
    • Ejecutivo en Comunicación Digital y Redes Sociales - sueldo S/12.000
    • Analista en Segmentos - sueldo S/4.500
    • Especialista en Investigación de Mercados - sueldo S/8.000
    • Asistente en Investigación de Mercados - sueldo S/3.000

    ¿Cómo postular a la convocatoria laboral?

    Se indica que las postulaciones se deberán realizar mediante el formulario virtual disponible desde las 00:00 hasta las 17:00 horas del 18 de noviembre. Si estás buscando empleo, ingresa al portal de PromPerú y envía tu CV para postular a alguno de los más de 10 puestos disponibles, con sueldos de hasta S/12.000, según tu nivel académico.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

