¿Buscas trabajo? PromPerú abre postulaciones el 18 de noviembre. Prepara tu CV y documentos para participar en este proceso de selección.

¡Gran oportunidad laboral! PromPerú, la Comisión del Perú para la Exportación y el Turismo, ha lanzado una nueva convocatoria con sueldos de hasta S/12.000. Este proceso de selección busca profesionales de diversas carreras interesados en formar parte de la institución.

En esta nota encontrarás todos los detalles sobre las vacantes disponibles, los requisitos para postular y la documentación necesaria para participar en esta importante oportunidad laboral que no puedes dejar pasar.

¿Quiénes podrán postular a la convocatoria laboral de PromPerú?

Según el portal oficial de PromPerú, las vacantes están dirigidas únicamente a bachilleres y profesionales titulados que cumplan con los requisitos académicos y técnicos establecidos. Los sueldos ofrecidos oscilan entre S/3.000 y S/12.000, dependiendo del perfil.

Los seleccionados serán contratados bajo la modalidad del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), lo que les permitirá desempeñar sus funciones en una institución pública contando con todos los beneficios legales correspondientes y con un marco laboral seguro y regulado, garantizando estabilidad y derechos conforme a la normativa vigente para este tipo de contratación administrativa.

Estas son las vacantes que PromPerú ofrece

Entre los puestos solicitados por PromPerú se encuentran las carreras de Administración, Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Industrial, Ciencia de la Comunicación, Comunicación Social, Marketing Digital, Derecho, entre otros. Los cargos disponibles son:

Asistente en regulaciones - sueldo S/3.500

Especialista en Mercado II - sueldo S/6.000

Especialista en Mercado I - sueldo S/4.500

Especialista en Gestión Tributaria y Comercio Exterior - sueldo S/6.000

Especialista en Análisis de Información - sueldo S/6.000

Especialista en Producción de Eventos II - sueldo S/6.000

Asistente en Región II - sueldo S/3.500

Especialista en Región I - sueldo de S/5.500

Ejecutivo en Comunicación Digital y Redes Sociales - sueldo S/12.000

Analista en Segmentos - sueldo S/4.500

Especialista en Investigación de Mercados - sueldo S/8.000

Asistente en Investigación de Mercados - sueldo S/3.000

¿Cómo postular a la convocatoria laboral?