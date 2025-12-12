¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

Diciembre llega cargado de feriados y días no laborables, y uno de los más esperados es el jueves 25, declarado feriado nacional por Navidad. Por ello, muchos ciudadanos se preguntan si el descanso podría extenderse desde el lunes 22 para formar un feriado largo. En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo que señala El Peruano y cómo podría afectar la programación laboral y familiar.