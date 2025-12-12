¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El PeruanoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Diciembre llega cargado de feriados y días no laborables, y uno de los más esperados es el jueves 25, declarado feriado nacional por Navidad. Por ello, muchos ciudadanos se preguntan si el descanso podría extenderse desde el lunes 22 para formar un feriado largo. En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo que señala El Peruano y cómo podría afectar la programación laboral y familiar.
¿Se inicia el feriado largo desde el lunes 22?
Según detalla El Peruano, el único feriado oficial es el miércoles 24 de diciembre, mientras que el viernes 26 ha sido declarado día no laborable para el sector público. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna modificación que adelante un feriado largo, por lo que las actividades continuarán desarrollándose con total normalidad.
Calendario oficial de feriados de Perú 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Jueves 2 de abril: Jueves Santo
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Jueves 25 de diciembre: Navidad