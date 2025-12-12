Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

La Navidad está cerca y muchos se preguntan si el lunes 22 y martes 23 serán feriado largo en el Perú. Esto es lo que señala El Peruano sobre la medida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano
    ¿Habrá feriado largo en diciembre de 2025? | Composición Wapa
    ¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    Diciembre llega cargado de feriados y días no laborables, y uno de los más esperados es el jueves 25, declarado feriado nacional por Navidad. Por ello, muchos ciudadanos se preguntan si el descanso podría extenderse desde el lunes 22 para formar un feriado largo. En esta nota te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo que señala El Peruano y cómo podría afectar la programación laboral y familiar.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡ALERTA NAVIDEÑA! Precio del pavo SE DISPARA en Lima y comerciantes advierten nuevos aumentos

    ¿Se inicia el feriado largo desde el lunes 22?

    Según detalla El Peruano, el único feriado oficial es el miércoles 24 de diciembre, mientras que el viernes 26 ha sido declarado día no laborable para el sector público. Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna modificación que adelante un feriado largo, por lo que las actividades continuarán desarrollándose con total normalidad.

    Calendario oficial de feriados de Perú 2026

    • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
    • Jueves 2 de abril: Jueves Santo
    • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
    • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
    • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo
    • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
    • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
    • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
    • Jueves 25 de diciembre: Navidad
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Gripe H3N2: ¿Cuáles son los síntomas de la variante del virus que podría llegar a Perú?

    ¿Confirman feriado largo este lunes 22 y martes 23 de diciembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    ¿Confirman Paro de transportistas en Navidad? Gremio lanza severa advertencia y posibles fechas

    Nueva convocatoria 2025 del Poder Judicial: Vacantes en Lima y 7 regiones con sueldos de hasta S/ 5.600

    ES OFICIAL | Perú aún TENDRÁ un SEGUNDO FERIADO LARGO de 4 días CONSECUTIVOS para este grupo antes del 2026

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;