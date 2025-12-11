Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

¡ALERTA NAVIDEÑA! Precio del pavo SE DISPARA en Lima y comerciantes advierten nuevos aumentos

El precio del pavo sube a pocos días de Navidad: demanda récord, pavipandero y costos de hasta S/ 300 en mercados de Lima. Entérate de todo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡ALERTA NAVIDEÑA! Precio del pavo SE DISPARA en Lima y comerciantes advierten nuevos aumentos
    Algunos comerciantes están dando la opción de separar su pavo desde 5 soles.
    ¡ALERTA NAVIDEÑA! Precio del pavo SE DISPARA en Lima y comerciantes advierten nuevos aumentos

    Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los mercados de Lima ya viven su temporada más intensa. El protagonista, como cada año, es el pavo, cuyo precio viene elevándose conforme aumenta la demanda. Comerciantes del Mercado Central y San Ramón aseguran que desde noviembre reciben pedidos adelantados muy por encima de lo habitual, reflejo de un público decidido a asegurar su cena antes del alza final.

    El regreso del pavipandero y los nuevos precios

    Según contaron vendedores del mercado San Ramón a 24 Horas, este 2025 volvió con fuerza el tradicional pavipandero, un sistema de ahorro popular que permite separar el pavo semanas antes de Navidad mediante abonos de S/ 5 a S/ 10, incluso a través de Yape. La idea, explican, es que el comprador no tenga que desembolsar el monto completo el 23 o 24 de diciembre, fechas en las que los precios suelen dispararse.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Perú aún TENDRÁ un SEGUNDO FERIADO LARGO de 4 días CONSECUTIVOS para este grupo antes del 2026

    Hoy, el kilo de pavo se encuentra alrededor de S/ 18 en el Mercado Central. El tamaño más solicitado —entre 6 y 7 kilos— bordea los S/ 115 a S/ 120, aunque los comerciantes advierten que ese costo podría subir conforme se acerque la Nochebuena.

    Para familias más numerosas, ya se ofrecen pavos de 15 a 20 kilos, que pueden superar los S/ 300. También crece la venta por presas: paquetes de 6 o 7 kilos de trozos listos para cocinar, cuyo precio ronda los S/ 125. Los vendedores recuerdan que nada se desperdicia: el espinazo sirve para caldos y las menudencias, para sopas o aguaditos.

    El mercado está abastecido: la producción nacional lo respalda

    El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que para esta temporada estarán disponibles 2.06 millones de pavos en todo el país. De esa cifra:

    • 1.71 millones llegarán congelados a supermercados y ventas corporativas.
    • 344 mil se distribuirán como pavo vivo en centros de acopio.

    Todo proviene de producción nacional, aseguró el ministro Vladimir Cuno, quien enfatizó que la disponibilidad será suficiente para atender la demanda de las familias peruanas.

    Este año, el consumo per cápita se estima en 1.45 kg por habitante, un crecimiento de 4.5% respecto al 2024. Los pesos comerciales van desde 4.5 a 12.5 kg en pavos congelados, y entre 6 y 9 kg en pavos vivos.

    Blanco o negro: ¿qué pavo elegir para la cena?

    En los mercados, la elección suele dividirse en dos tipos:

    • Pavo blanco: de mayor tamaño, doble pechuga y excelente rendimiento. Es el favorito de familias grandes porque rinde más porciones.
    • Pavo negro: más pequeño, jugoso y de textura más firme. Muchos lo consideran más sabroso y lo prefieren para cenas íntimas o menús reducidos.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ALERTA NAVIDEÑA! Precio del pavo SE DISPARA en Lima y comerciantes advierten nuevos aumentos
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Confirman Paro de transportistas en Navidad? Gremio lanza severa advertencia y posibles fechas

    ‘Pol Deportes’ dará el gran salto: estudiará PERIODISMO DEPORTIVO en España y el país celebra su triunfo

    SENAMHI activa ALERTA ROJA a nivel nacional: estas regiones de Perú enfrentarán un fenómeno climático severo

    ES OFICIAL | Perú aún TENDRÁ un SEGUNDO FERIADO LARGO de 4 días CONSECUTIVOS para este grupo antes del 2026

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Lo más vistos en Ocio

    Nostradamus dejó catastróficas predicciones sobre el fin del 2025: ¿Qué pasará?

    Publican nuevo LINK OFICIAL de SUPUESTOS hombres infieles en Perú: nace el RNI y las redes estallan

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;