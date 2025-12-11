¡ALERTA NAVIDEÑA! Precio del pavo SE DISPARA en Lima y comerciantes advierten nuevos aumentos

El precio del pavo sube a pocos días de Navidad : demanda récord, pavipandero y costos de hasta S/ 300 en mercados de Lima. Entérate de todo.

Algunos comerciantes están dando la opción de separar su pavo desde 5 soles.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los mercados de Lima ya viven su temporada más intensa. El protagonista, como cada año, es el pavo, cuyo precio viene elevándose conforme aumenta la demanda. Comerciantes del Mercado Central y San Ramón aseguran que desde noviembre reciben pedidos adelantados muy por encima de lo habitual, reflejo de un público decidido a asegurar su cena antes del alza final.

El regreso del pavipandero y los nuevos precios

Según contaron vendedores del mercado San Ramón a 24 Horas, este 2025 volvió con fuerza el tradicional pavipandero, un sistema de ahorro popular que permite separar el pavo semanas antes de Navidad mediante abonos de S/ 5 a S/ 10, incluso a través de Yape. La idea, explican, es que el comprador no tenga que desembolsar el monto completo el 23 o 24 de diciembre, fechas en las que los precios suelen dispararse.

Hoy, el kilo de pavo se encuentra alrededor de S/ 18 en el Mercado Central. El tamaño más solicitado —entre 6 y 7 kilos— bordea los S/ 115 a S/ 120, aunque los comerciantes advierten que ese costo podría subir conforme se acerque la Nochebuena.

Para familias más numerosas, ya se ofrecen pavos de 15 a 20 kilos, que pueden superar los S/ 300. También crece la venta por presas: paquetes de 6 o 7 kilos de trozos listos para cocinar, cuyo precio ronda los S/ 125. Los vendedores recuerdan que nada se desperdicia: el espinazo sirve para caldos y las menudencias, para sopas o aguaditos.

El mercado está abastecido: la producción nacional lo respalda

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que para esta temporada estarán disponibles 2.06 millones de pavos en todo el país. De esa cifra:

1.71 millones llegarán congelados a supermercados y ventas corporativas.

344 mil se distribuirán como pavo vivo en centros de acopio.

Todo proviene de producción nacional, aseguró el ministro Vladimir Cuno, quien enfatizó que la disponibilidad será suficiente para atender la demanda de las familias peruanas.

Este año, el consumo per cápita se estima en 1.45 kg por habitante, un crecimiento de 4.5% respecto al 2024. Los pesos comerciales van desde 4.5 a 12.5 kg en pavos congelados, y entre 6 y 9 kg en pavos vivos.

Blanco o negro: ¿qué pavo elegir para la cena?

En los mercados, la elección suele dividirse en dos tipos: