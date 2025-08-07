Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Diego Chávarri le pide a Onelia Molina el anillo de oro que le obsequió

Diego Chávarri dejó con la boca abierta a todos al ventilar momentos íntimos de su relación con Onelia Molina.

    Diego Chávarri le pide a Onelia Molina el anillo de oro que le obsequió
    Diego Chávarri le “PIDE” a Onelia Molina el anillo de oro que le obsequió: “Lo empeño y me compro otra cosa” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Diego Chávarri le pide a Onelia Molina el anillo de oro que le obsequió

    Detrás de cámaras de Esto es guerra, Diego Chávarri volvió a acaparar titulares al revelar que su expareja, la modelo Onelia Molina, todavía conserva el anillo de compromiso que él le dio hace algunos años. El exchico reality no ocultó su deseo de recuperarlo, incluso con la intención de venderlo.

    Sus declaraciones surgieron después de que circulara la versión de que Onelia ya habría devuelto la joya. Sin embargo, el exfutbolista de Sporting Cristal negó tajantemente ese rumor, usando un tono irónico: “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”, dijo para América espectáculos.

    “Que me lo mande… o que se lo quede”

    En un breve diálogo con el programa de América Televisión, el nuevo integrante de EEG dejó claro que el anillo nunca volvió a sus manos. “No, más bien que me lo mande. Que me lo manden porque lo empeño y ya me compro otra cosa”, insistió.

    Además, lanzó una indirecta a su expareja: “Claro, no me hagas hablar”, sugiriendo que aún existen asuntos sin resolver entre ambos. Pese a ello, también dejó abierta otra opción: “Que se lo quede, y si me lo quiere mandar, pues que me lo mande”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Magaly Medina critica ingreso de Diego Chávarri a EEG tras denuncia de secuestro y violencia que le puso Onelia Molina

    Responde a las acusaciones

    Diego Chávarri también aprovechó para rechazar las acusaciones de infidelidad que surgieron tras su ruptura. Según contó, jamás engañó a Onelia y las imágenes que lo mostraban con otra mujer se tomaron días después del término de la relación. “Nosotros terminamos un día y después de varios días a mí me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga caminando”, relató.

    Molesto con las especulaciones, añadió: “Eso ya lo aclaré en su momento también y fue algo que sí me molestó, porque eso nunca pasó”. Y dejó clara su filosofía al cerrar un capítulo amoroso: “Desde que terminó una relación, ya no estoy contigo”.

    La respuesta de Onelia Molina

    Por su lado, Onelia Molina optó por no avivar la polémica. Al ser consultada, contestó con calma: “Que hable lo que quiera hablar. Yo estoy tranquila”. Sin embargo, dejó entrever que hay detalles no revelados: “Lo que pasó sabe su familia, mi familia, y creo que con eso basta”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Diego Chávarri le pide a Onelia Molina el anillo de oro que le obsequió
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    ;