Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

    Los rumores sobre un posible regreso entre Mario Irivarren y Onelia Molina se encendieron nuevamente después de que ambos compartieran imágenes desde los nevados de Chile, lugar que visitaron durante un reciente viaje por Fiestas Patrias. Aunque evitaron mostrarse juntos, el integrante de Esto es guerra abordó el tema en el podcast Good Time y reveló que actualmente atraviesan un proceso para recomponer su relación.

    Si bien no confirmó de manera rotunda que hayan retomado el romance, el exchico reality dejó claro que sus sentimientos por la joven odontóloga siguen intactos. Incluso, le dedicó unas palabras llenas de afecto, destacando sus cualidades y lo mucho que significa en su vida.

    "Onelia es una mujer espectacular y llena de virtudes. Es inteligente, trabajadora, es guapa, es tranquila, es divertida. Y es inevitable para mí sentir el amor que yo siento por ella (...) Yo la amo. Ella siempre será mi amor, así si la vida nos permite estar juntos o el destino es caprichoso y quiere que nos separemos", expresó Mario.

    PUEDES LEER: Mario Irivarren RECHAZA casarse con Onelia Molina al elegir entre ella, Vania y Alondra: "La beso"

    “Me caso con Onelia”

    Durante el episodio del jueves 7 de agosto de Good Time, los conductores Tonino, Gerardo Pe y Laura Spoya pusieron en aprietos nuevamente al modelo al recordarle su participación en Esto es guerra. En esa ocasión, había evitado responder con quién de sus exparejas, Onelia Molina, Alondra García Miró o Vania Bludau, llegaría al altar.

    Esta vez, no dudó en dar una respuesta directa: “Me caso con Onelia y beso a Onelia. A las demás las bloqueo”, afirmó sin titubeos. La declaración provocó reacciones inmediatas en sus compañeros, especialmente en la exMiss Perú, quien comentó: “Eso me suena a confesión”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

