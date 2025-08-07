Mario Irivarren se pone sentimental dedicándole emotivas palabras a Onaelia tras confirmar que están intentado retomar su relación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Composición Wapa / Good Time

Los rumores sobre un posible regreso entre Mario Irivarren y Onelia Molina se encendieron nuevamente después de que ambos compartieran imágenes desde los nevados de Chile, lugar que visitaron durante un reciente viaje por Fiestas Patrias. Aunque evitaron mostrarse juntos, el integrante de Esto es guerra abordó el tema en el podcast Good Time y reveló que actualmente atraviesan un proceso para recomponer su relación.

Si bien no confirmó de manera rotunda que hayan retomado el romance, el exchico reality dejó claro que sus sentimientos por la joven odontóloga siguen intactos. Incluso, le dedicó unas palabras llenas de afecto, destacando sus cualidades y lo mucho que significa en su vida.

"Onelia es una mujer espectacular y llena de virtudes. Es inteligente, trabajadora, es guapa, es tranquila, es divertida. Y es inevitable para mí sentir el amor que yo siento por ella (...) Yo la amo. Ella siempre será mi amor, así si la vida nos permite estar juntos o el destino es caprichoso y quiere que nos separemos", expresó Mario.

“Me caso con Onelia”

Durante el episodio del jueves 7 de agosto de Good Time, los conductores Tonino, Gerardo Pe y Laura Spoya pusieron en aprietos nuevamente al modelo al recordarle su participación en Esto es guerra. En esa ocasión, había evitado responder con quién de sus exparejas, Onelia Molina, Alondra García Miró o Vania Bludau, llegaría al altar.