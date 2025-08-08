Natalia Segura anuncia que será 'madre' por segunda vez con Ignacio Baladán: “Tengo el ovario alborotado”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Natalia Segura sorprendió a sus seguidores al anunciar que desea convertirse en madre por segunda vez. La influencer colombiana, quien mantiene una sólida relación con el pastelero Ignacio Baladán, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde confesó que ya está pensando en ampliar la familia para que su hijo Lucca tenga un compañero de vida cercano en edad.
LEER MÁS: Magaly Medina parcha a Dayanita EN VIVO durante tenso momento y le deja claro: “A mí no me manipulas”
Natalia Segura deja abierta la posibilidad de un segundo bebé
La colombiana impactó al regresar a sus redes sociales con una confesión inesperada: tiene en mente ser mamá nuevamente. “Voy a ser mamá por segunda vez. Dijiste, dijiste, que van a ser días de un segundo baby Lucca. Necesito que me digan si esto es normal para las mamás primerizas, si se les alborota el ovario”, expresó, lo que provocó múltiples reacciones entre sus fans.
Tal como explicó, la idea de tener otro hijo pronto nace de su deseo de que su pequeño crezca con un hermano o hermana con quien compartir experiencias y formar un lazo especial desde temprana edad.
“Siento en este momento de mi vida que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que baby Lucca tenga un hermano o hermana. (...) Yo había hablado con mi esposo y le había dicho que si nosotros vamos a hacer papás de nuevo será en dos o tres años. (...) Quiero que mi hijo crezca con su partner”
TAMBIÉN LEER: Mario Irivarren y Onelia Molina se besan EN VIVO y confirman reconciliación: "Hemos aprendido en este tiempo"
Baladán responde a la broma viral de Natalia sobre su hijo
Al notar que la broma de Natalia Segura, en la que decía que él no era el padre de su hijo, comenzó a aparecer en portales de noticias, el uruguayo no dudó en pronunciarse.
Ignacio Baladán grabó un video para compartir cómo se sintió al ver que sus declaraciones se sacaron de contexto y se convirtieron en titulares virales.