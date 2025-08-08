Natalia Segura dejó en shock a sus seguidores al revelar que su segundo bebé con Ignacio Baladán llegará antes de lo que imaginaban.

Natalia Segura sorprendió a sus seguidores al anunciar que desea convertirse en madre por segunda vez. La influencer colombiana, quien mantiene una sólida relación con el pastelero Ignacio Baladán, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde confesó que ya está pensando en ampliar la familia para que su hijo Lucca tenga un compañero de vida cercano en edad.

Natalia Segura deja abierta la posibilidad de un segundo bebé

La colombiana impactó al regresar a sus redes sociales con una confesión inesperada: tiene en mente ser mamá nuevamente. “Voy a ser mamá por segunda vez. Dijiste, dijiste, que van a ser días de un segundo baby Lucca. Necesito que me digan si esto es normal para las mamás primerizas, si se les alborota el ovario”, expresó, lo que provocó múltiples reacciones entre sus fans.

Tal como explicó, la idea de tener otro hijo pronto nace de su deseo de que su pequeño crezca con un hermano o hermana con quien compartir experiencias y formar un lazo especial desde temprana edad.

“Siento en este momento de mi vida que yo no quiero ser mamá de nuevo, pero quiero que baby Lucca tenga un hermano o hermana. (...) Yo había hablado con mi esposo y le había dicho que si nosotros vamos a hacer papás de nuevo será en dos o tres años. (...) Quiero que mi hijo crezca con su partner”

