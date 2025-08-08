Magaly Medina enfrentó a Dayanita EN VIVO tras su pedido de ayuda psicológica y le lanzó fuerte frase: “A mí no me manipulas”. Aquí todos los detalles.

¡Tenso momento! Dayanita fue entrevistada por Magaly Medina y fue entonces cuando la urraca le exigió que deje de manipular a las personas. Sin embargo, Dayanita, la actriz cómica salió al frente para descartar que lo hace e indicó que si recientemente lloró en un video, es porque a veces se deprime y se siente abrumada por todo lo que le ocurre.

Magaly cuadra a Dayanita en tenso momento y le niega ayuda

“Al salir así, eres manipuladora. Eso es una manipulación terrible. Mucha gente usa la manipulación para conseguir lo que quieren, se ponen a llorar, le da un ataque al corazón, otros son depresivos”, le dijo la periodista sin pelos en la lengua. Además, le remarcó que la gente estaría cansada de su actitud.

“La gente se harta de que le eches la culpa de tus problemas a otros. Busca ayuda en todo caso si no puedes con tu problema”, añadió la urraca; a lo que Dayanita indicó que sí estaba en ese proceso.

Sin embargo, el momento se volvió tenso cuando la exintegrante de ‘JB en ATV’ no se quedó callada y respondió: “Entonces ayúdame tú, ponme un psicólogo. Si a otras personas les compras pasajes”.

Tras ello, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le advirtió que a ella no le puede manipular. “¿Me has visto cara de ONG, de beneficencia?. A mí no me da la gana de ayudarte, no tocas las fibras de mi corazón. A mí no me manipulas. A mí nadie me manipula ni con tus lágrimas de cocodrilo", remarcó.

Dayanita asegura que no fue indisciplinada, pero admite errores

Por otro lado, Dayanita dejó en claro que no ha sido indisciplinada en sus trabajos, aunque reconoció que quizá se equivocó con la manera de irse de ‘JB en ATV’.