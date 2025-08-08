Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Magaly Medina parcha a Dayanita EN VIVO durante tenso momento y le deja claro: “A mí no me manipulas”

Magaly Medina enfrentó a Dayanita EN VIVO tras su pedido de ayuda psicológica y le lanzó fuerte frase: “A mí no me manipulas”. Aquí todos los detalles.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina parcha a Dayanita EN VIVO durante tenso momento y le deja claro: “A mí no me manipulas”
    Magaly Medina parcha a Dayanita EN VIVO | Composición Wapa | Instagram
    Magaly Medina parcha a Dayanita EN VIVO durante tenso momento y le deja claro: “A mí no me manipulas”

    ¡Tenso momento! Dayanita fue entrevistada por Magaly Medina y fue entonces cuando la urraca le exigió que deje de manipular a las personas. Sin embargo, Dayanita, la actriz cómica salió al frente para descartar que lo hace e indicó que si recientemente lloró en un video, es porque a veces se deprime y se siente abrumada por todo lo que le ocurre.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Mario Irivarren y Onelia Molina se besan EN VIVO y confirman reconciliación: "Hemos aprendido en este tiempo"

    Magaly cuadra a Dayanita en tenso momento y le niega ayuda

    Al salir así, eres manipuladora. Eso es una manipulación terrible. Mucha gente usa la manipulación para conseguir lo que quieren, se ponen a llorar, le da un ataque al corazón, otros son depresivos”, le dijo la periodista sin pelos en la lengua. Además, le remarcó que la gente estaría cansada de su actitud.

    “La gente se harta de que le eches la culpa de tus problemas a otros. Busca ayuda en todo caso si no puedes con tu problema”, añadió la urraca; a lo que Dayanita indicó que sí estaba en ese proceso.

    Sin embargo, el momento se volvió tenso cuando la exintegrante de ‘JB en ATV’ no se quedó callada y respondió: “Entonces ayúdame tú, ponme un psicólogo. Si a otras personas les compras pasajes”.

    Tras ello, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le advirtió que a ella no le puede manipular. “¿Me has visto cara de ONG, de beneficencia?. A mí no me da la gana de ayudarte, no tocas las fibras de mi corazón. A mí no me manipulas. A mí nadie me manipula ni con tus lágrimas de cocodrilo", remarcó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela López habría sido INFIEL a Paul Michael con Renzo Spraggon y él responde: "No me importa si tiene novio"

    Dayanita asegura que no fue indisciplinada, pero admite errores

    Por otro lado, Dayanita dejó en claro que no ha sido indisciplinada en sus trabajos, aunque reconoció que quizá se equivocó con la manera de irse de ‘JB en ATV’.

    “Indisciplinada nunca he sido. En mis trabajos siempre he sido puntual, así esté desvelada. Indisciplinada, quizá por la manera de retirarme, pero esta vez yo sí traté de conversar. No me estoy victimizando, pero la gente lo ve de diferente manera”, acotó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina parcha a Dayanita EN VIVO durante tenso momento y le deja claro: “A mí no me manipulas”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Alejandra Baigorria rompe su silencio sobre hija oculta de Steve Palao

    Tony Succar confiesa DOLOROSO conflicto con su madre Mimy Succar por su esposa: "No saben"

    Hijo de Karla Tarazona PIDIÓ exponer a su padre Leonard León, pero ella lo impidió: “Se le ha calmado”

    Mario Irivarren y Onelia Molina se besan EN VIVO y confirman reconciliación: "Hemos aprendido en este tiempo"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Tensión en 'EEG'? Renzo Schuller lanza filoso mensaje tras reencuentro con Gian Piero Díaz: "Nunca tuvieron nada"

    Famosa actriz peruana sufre tocamientos indebidos y enfrenta en la calle a su agresor: Ella lo captó todo

    Gian Piero Díaz rompe el silencio y revela TODO lo que le dijo al oído a Renzo Schuller tras reencontrarse en 'EEG': "Tienes todavía..."

    Cielo Fernández es RETIRADA en pleno show de Corazón Serrano por sorpresivo motivo: "Gracias..."

    Melissa Klug responde con todo a críticas por tener dos nanas: "Ser mamá no implica que me encierre"

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;