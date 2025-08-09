Un programa de TV buscó a Lorelein y Gloria Palao para conocer su reacción ante la denuncia de una supuesta hija oculta de su padre Steve .

Hace algunos días, la señora Beatriz Cahuas salió públicamente a declarar que Steve Palao solo aportaba una pensión mínima para su hija menor, a quien habría mantenido alejada del ojo público. Sin embargo, aseguró que los hijos mayores sí conocían de su existencia. Tras ello, algunos reporteros salieron a buscar las declaraciones de las hermanas Lorelein y Gloria Palao.

Lorelein y Gloria Palao, responden a la polémica

Según contó Beatriz Cahuas al programa Amor y Fuego, tuvo una hija con Steve Palao que hoy tendría siete años y a la que él habría visto únicamente en dos ocasiones, hace ya varios años. También señaló que los jóvenes Lorein, Austin, Gloria y Said Palao sabían de la existencia de la niña, aunque ninguno entabló una conversación con ella para conocer a su hermana menor.

Reveló además que solo Lorelein Palao se acercó a conocerla, aunque únicamente la vio dos veces en siete años. Ante ello, los reporteros de Amor y Fuego fueron en busca de las hermanas y lograron abordarlas en plena vía pública.

Durante la entrevista, se observa que la hermana mayor decidió no dar declaraciones, a pesar de ser grabada varios minutos desde la ventana de su vehículo. Solo dijo que no respondería y pidió que no le pregunten más. Por su parte, Gloria Palao, la menor, se limitó a despedirse rápidamente al ver las cámaras, sin referirse al tema de la última hija de su padre.

Acusación contra Steve Palao

Beatriz Cahuas, quien afirma ser madre de la menor, presentó en una entrevista para Amor y Fuego un audio grabado en 2023, donde Steve Palao la recrimina por no haberse cuidado con una pastilla anticonceptiva que él mismo le habría dado. Según este registro, el padre de Austin y Said habría rechazado desde un inicio la idea de tener más hijos.

"Nosotros no habíamos arreglado para tener hijos ni nada. A ti se te dio para que tomes la pastilla, ¿O no te acuerdas?", se le escucha decir en el audio, el cual generó gran revuelo en la farándula tras salir a la luz esta acusación contra el patriarca de los Palao, reciente ganador de la última temporada de El Gran Chef Famosos.