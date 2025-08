Steve Palao , más conocido como el padre de los populares chicos reality Austin y Said Palao , enfrenta una fuerte polémica tras una denuncia pública realizada por su expareja, Beatriz Carhuas . La mujer aseguró en una entrevista con Amor y Fuego que el empresario, apodado ‘Thanos’, tendría una hija a la que jamás ha querido conocer desde el día en que nació.

Según su testimonio, la situación ha sido ignorada no solo por Steve, sino también por sus hijos mayores, quienes estarían al tanto de la existencia de la niña. Solo Lorelein Palao, la hija mayor, habría mostrado interés en acercarse a su media hermana. “Solo Lorelein se animó a verla un par de veces cuando era más pequeña” , reveló Beatriz.

La denunciante relató que, al enterarse del embarazo, Steve no solo se desentendió emocionalmente, sino que incluso dio a entender que la niña no debía haber nacido. Una actitud que, según ella, continúa hasta el día de hoy. “Insinuando que no debió tenerla”, dijo con firmeza frente a cámaras.