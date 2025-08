Lo que parecía una molestia pasajera terminó marcando un antes y un después en su vida. Durante varias semanas, el actor Will Or Wai-lam luchó contra una tos persistente sin sospechar que se trataba de algo más grave. Al acudir al médico, esperando quizás una receta para calmar los síntomas, recibió un diagnóstico devastador: cáncer de pulmón en etapa 4 .

El impacto fue inmediato. Will tuvo que alejarse de los escenarios y pausar sus compromisos profesionales, incluyendo la promoción de su película ‘Electrify’ y su papel en la obra ‘Let Me Entertain You’. Su carrera, que iba en ascenso, quedó en pausa mientras enfrentaba el mayor reto de su vida.

En su testimonio, Will no ocultó lo que sentía: "A los 33 años, en la flor de la vida, me veo obligado a descansar. Sería mentira decir que no estoy emocional y que no quiero maldecir al cielo y al mundo. Hay muchas emociones que se desbordan, pero intento tomar cada día como viene".