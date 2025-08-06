Alejandra Baigorria fue abordada por el programa ‘Amor y Fuego’ respecto a la controversia generada por la supuesta hija no reconocida de su suegro, Steve Palao, quien fue señalado públicamente por Beatriz Cahuas. La empresaria prefirió mantenerse al margen del escándalo y dejó claro que no tiene intención de pronunciarse sobre un asunto que considera ajeno: “Tengo suficientes problemas propios como para involucrarme en algo que no me corresponde. Respeto la situación, pero justamente por respeto no me meteré. Es un tema que deben resolver ellos como familia, especialmente su padre. (…) Si no opino sobre los asuntos de mi propia familia, mucho menos lo haré sobre algo que no me involucra directamente”, expresó.