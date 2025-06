Un usuario no dudó en preguntarle a Kiara el porqué de sus actitudes durante los shows: “¿Por qué eres tan payasa en las tocadas?”, fue la dura pregunta que le hicieron y ella, lejos de ignorarla, decidió defenderse: “Si a ti no te gusta, no es mi problema. Hay gente que sí disfruta ver nuestras payasadas”, precisó.

"Muchos me preguntan cómo me llevo con las chicas. Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", declaró la artista, sorprendiendo a muchos seguidores de la agrupación.