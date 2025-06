“El aeropuerto es público y bueno, uno se puede chocar con miles de personas y eso no quiere decir nada. O sea, ya basta, yo sé cómo se manejan estas cosas, pero de mi parte no voy a caer en eso”, comentó Franco en una entrevista con ‘Amor y Fuego’.

“De repente el tema aquí es si alguien me quiere decir algo y como no pueden directamente… yo estoy tranquila, sigo trabajando en mis cosas, en lo mío”. El enfrentamiento entre ambas mujeres ha generado gran revuelo en redes sociales, especialmente después de que López advirtiera tomar acciones legales. Sin embargo, Franco no mostró señales de preocupación y prefirió mantener su postura firme, aunque sin aclarar del todo si tomó o no las fotografías.