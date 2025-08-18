Suheyn Cipriani rompió su silencio tras abandonar “El Valor de la Verdad” . Entre lágrimas, explicó por qué priorizó a su madre y rechazó las críticas que la acusaban de comprar su silencio.

Suheyn Cipriani decidió no regresar al EVDLV y reveló algunas cosas de su madre. | Composición Wapa.

La exposición mediática puede ser un arma de doble filo, y así lo vivió Suheyn Cipriani, quien decidió retirarse en pleno proceso de grabación de un segundo episodio para El Valor de la Verdad. Su salida generó sorpresa, ya que se esperaba que hablara de asuntos delicados relacionados con su madre, Betsabeth Noriega.

En lugar de continuar con las cámaras, la modelo eligió explicar sus razones en un en vivo desde sus redes sociales. Allí fue clara: “Yo no iba a dejar a mi mamá sin comer”, expresó, subrayando que su prioridad siempre fue proteger a su madre, no exponerla.

¿Por qué decidió no regresar al El Valor de Verdad?

En su mensaje, Suheyn aclaró que su madre no trabaja y dedica su tiempo a su comunidad religiosa, por lo que ella asumió el rol de apoyo económico. Sin embargo, consideró injusto que se malinterpretara su historia, señalándola como un intento de comprar silencio.

“Sí, quise contar mi testimonio y no la iba a perjudicar. A mí no me da el alma para hacer algo así”, aseguró. Estas palabras reflejaron el malestar de sentirse juzgada cuando, según ella, lo único que buscaba era tender la mano en un momento difícil.

También recordó sus propios sacrificios para salir adelante: “Toda mi vida he trabajado, he vendido hasta ole ole”. Con esa frase, quiso dejar claro que su independencia y esfuerzo fueron la base de todo lo que ha logrado.

La reacción de Beto Ortiz

El conductor del programa, Beto Ortiz, también se pronunció y reveló lo ocurrido detrás de cámaras. Contó que la producción ya había grabado una promoción con Suheyn, pues inicialmente había aceptado responder a lo dicho por su madre. Sin embargo, a última hora cambió de parecer y se retiró, priorizando la estabilidad emocional de su familia.

Este cambio generó ajustes inmediatos en la programación. El episodio de Samahara Lobatón, que estaba previsto, se suspendió repentinamente, lo que abrió la puerta a especulaciones en redes sociales sobre posibles presiones o censura. Ortiz descartó esa versión y aseguró que solo se trató de un giro inesperado en la situación.

Su defensa en redes sociales