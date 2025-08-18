Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La exposición mediática puede ser un arma de doble filo, y así lo vivió Suheyn Cipriani, quien decidió retirarse en pleno proceso de grabación de un segundo episodio para El Valor de la Verdad. Su salida generó sorpresa, ya que se esperaba que hablara de asuntos delicados relacionados con su madre, Betsabeth Noriega.
En lugar de continuar con las cámaras, la modelo eligió explicar sus razones en un en vivo desde sus redes sociales. Allí fue clara: “Yo no iba a dejar a mi mamá sin comer”, expresó, subrayando que su prioridad siempre fue proteger a su madre, no exponerla.
LEE MÁS: Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug
¿Por qué decidió no regresar al El Valor de Verdad?
En su mensaje, Suheyn aclaró que su madre no trabaja y dedica su tiempo a su comunidad religiosa, por lo que ella asumió el rol de apoyo económico. Sin embargo, consideró injusto que se malinterpretara su historia, señalándola como un intento de comprar silencio.
“Sí, quise contar mi testimonio y no la iba a perjudicar. A mí no me da el alma para hacer algo así”, aseguró. Estas palabras reflejaron el malestar de sentirse juzgada cuando, según ella, lo único que buscaba era tender la mano en un momento difícil.
También recordó sus propios sacrificios para salir adelante: “Toda mi vida he trabajado, he vendido hasta ole ole”. Con esa frase, quiso dejar claro que su independencia y esfuerzo fueron la base de todo lo que ha logrado.
La reacción de Beto Ortiz
El conductor del programa, Beto Ortiz, también se pronunció y reveló lo ocurrido detrás de cámaras. Contó que la producción ya había grabado una promoción con Suheyn, pues inicialmente había aceptado responder a lo dicho por su madre. Sin embargo, a última hora cambió de parecer y se retiró, priorizando la estabilidad emocional de su familia.
Este cambio generó ajustes inmediatos en la programación. El episodio de Samahara Lobatón, que estaba previsto, se suspendió repentinamente, lo que abrió la puerta a especulaciones en redes sociales sobre posibles presiones o censura. Ortiz descartó esa versión y aseguró que solo se trató de un giro inesperado en la situación.
NO TE PIERDAS: Samahara confiesa que vivió con ex de Farfán y sufrió dolorosa traición de su parte: "Contó algo a Jefferson que yo solo le había contado a ella"
Su defensa en redes sociales
Tras su renuncia, Suheyn volvió a pronunciarse en redes, donde pidió no ser malinterpretada: “Si por eso dicen que la quise comprar, pues no es así. Lean el contexto para que se pueda entender”. Con este mensaje buscó frenar los juicios y aclarar que su decisión no fue mediática, sino personal.