Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre

Suheyn Cipriani rompió su silencio tras abandonar “El Valor de la Verdad”. Entre lágrimas, explicó por qué priorizó a su madre y rechazó las críticas que la acusaban de comprar su silencio.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre
    Suheyn Cipriani decidió no regresar al EVDLV y reveló algunas cosas de su madre. | Composición Wapa.
    Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre

    La exposición mediática puede ser un arma de doble filo, y así lo vivió Suheyn Cipriani, quien decidió retirarse en pleno proceso de grabación de un segundo episodio para El Valor de la Verdad. Su salida generó sorpresa, ya que se esperaba que hablara de asuntos delicados relacionados con su madre, Betsabeth Noriega.

    En lugar de continuar con las cámaras, la modelo eligió explicar sus razones en un en vivo desde sus redes sociales. Allí fue clara: “Yo no iba a dejar a mi mamá sin comer”, expresó, subrayando que su prioridad siempre fue proteger a su madre, no exponerla.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

    ¿Por qué decidió no regresar al El Valor de Verdad?

    En su mensaje, Suheyn aclaró que su madre no trabaja y dedica su tiempo a su comunidad religiosa, por lo que ella asumió el rol de apoyo económico. Sin embargo, consideró injusto que se malinterpretara su historia, señalándola como un intento de comprar silencio.

    “Sí, quise contar mi testimonio y no la iba a perjudicar. A mí no me da el alma para hacer algo así”, aseguró. Estas palabras reflejaron el malestar de sentirse juzgada cuando, según ella, lo único que buscaba era tender la mano en un momento difícil.

    También recordó sus propios sacrificios para salir adelante: “Toda mi vida he trabajado, he vendido hasta ole ole”. Con esa frase, quiso dejar claro que su independencia y esfuerzo fueron la base de todo lo que ha logrado.

    La reacción de Beto Ortiz

    El conductor del programa, Beto Ortiz, también se pronunció y reveló lo ocurrido detrás de cámaras. Contó que la producción ya había grabado una promoción con Suheyn, pues inicialmente había aceptado responder a lo dicho por su madre. Sin embargo, a última hora cambió de parecer y se retiró, priorizando la estabilidad emocional de su familia.

    Este cambio generó ajustes inmediatos en la programación. El episodio de Samahara Lobatón, que estaba previsto, se suspendió repentinamente, lo que abrió la puerta a especulaciones en redes sociales sobre posibles presiones o censura. Ortiz descartó esa versión y aseguró que solo se trató de un giro inesperado en la situación.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Samahara confiesa que vivió con ex de Farfán y sufrió dolorosa traición de su parte: "Contó algo a Jefferson que yo solo le había contado a ella"

    Su defensa en redes sociales

    Tras su renuncia, Suheyn volvió a pronunciarse en redes, donde pidió no ser malinterpretada: “Si por eso dicen que la quise comprar, pues no es así. Lean el contexto para que se pueda entender”. Con este mensaje buscó frenar los juicios y aclarar que su decisión no fue mediática, sino personal.

    SOBRE EL AUTOR:
    Suheyn Cipriani renuncia a “El Valor de la Verdad” y revela sus verdaderos motivos para no exponer a su madre
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Samahara confiesa que vivió con ex de Farfán y sufrió dolorosa traición de su parte: "Contó algo a Jefferson que yo solo le había contado a ella"

    Farfán le habría pedido a Ivana Yturbe ESCONDER su romance de Samahara por temor a Melissa Klug

    Magaly Medina rompe su silencio tras perder juicio contra Farfán: "Una cachetada a la justicia, me reuniré con mis abogados"

    Samahara Lobatón revela la exorbitante cifra que gana como influencer: “Más que Dina Boluarte”

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López revela conmovedor mensaje después de enterarse que Pamela Franco y Cueva no terminaron

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"

    ¿Ivana Yturbe se ‘pronuncia’ tras revelación de Samahara sobre su romance con Jefferson Farfán?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    B - Factory Lent

    Monturas Importadas de Lentes de Metal o Carey + Resina UV + Examen Visual y Más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;