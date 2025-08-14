Mamá de Suheyn Cipriani filtra chats con modelo que darían un giro a la historia ¿Quién miente?

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ reveló este jueves 14 de agosto la entrevista con la madre de la modelo Suheyn Cipriani. Dicha situación ocurre tras la controversial presentación de la expareja de César Vega en ‘El Valor de la Verdad.

La exreina de belleza se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y dio insólitos detalles de la relación con su madre. Tras estas polémicas respuestas, se anunció una entrevista con la progenitora de Cipriani, quien dejó a más de uno con la boca abierta. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos a continuación.