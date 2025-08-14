Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Mamá de Suheyn Cipriani filtra chats con modelo que darían un giro a la historia ¿Quién miente?

Los chats entre la modelo y su madre, surgieron después de su presentación en ‘El Valor de la Verdad’. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mamá de Suheyn Cipriani filtra chats con modelo que darían un giro a la historia ¿Quién miente?
    Mamá de Suheyn Cipriani FILTRA chats con modelo que darían un giro a la historia ¿Quién miente? | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Willax / Panamericana
    Mamá de Suheyn Cipriani filtra chats con modelo que darían un giro a la historia ¿Quién miente?

    El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ reveló este jueves 14 de agosto la entrevista con la madre de la modelo Suheyn Cipriani. Dicha situación ocurre tras la controversial presentación de la expareja de César Vega en ‘El Valor de la Verdad.

    La exreina de belleza se sentó en el sillón rojo de Beto Ortiz y dio insólitos detalles de la relación con su madre. Tras estas polémicas respuestas, se anunció una entrevista con la progenitora de Cipriani, quien dejó a más de uno con la boca abierta. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos a continuación.

    Madre de Suheyn Cipriani revela chats con su hija que darían un giro a la historia

    SOBRE EL AUTOR:
    Mamá de Suheyn Cipriani filtra chats con modelo que darían un giro a la historia ¿Quién miente?
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Pamela López revisó las redes de Christian Cueva y quedó helada al encontrar fuerte medida en contra de ella

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Pamela Franco toma radical decisión contra Christian Cueva tras haber llamado a pareja de Pamela López: “Ella está sufriendo”

    Juez ordena a Jefferson Farfán pagar astronómica indemnización en dólares a Melissa Klug en dos semanas

    Hijo de Jefferson Farfán defendió a Melissa Klug en las demandas y futbolista le dio inesperada respuesta

    Lo más vistos en Farándula

    Alexandra Hörler rompe el silencio: perdió a su bebé tras fuerte agresión de exgerente de Universitario

    Ivana Yturbe hace interesante confesión sobre su relación con Jefferson Farfán: "Era muy chibola"

    Lucía Oxenford impacta al revelar que sufre enfermedad hereditaria incurable y deja ver cómo la afecta físicamente

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Jazmín Pinedo sorprende al anunciar que tuvo PEDIDA de mano en su casa: "Ya tenemos fecha"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;