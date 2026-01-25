Wapa.pe
    Darinka Ramírez, reconocida por su relación con Jefferson Farfán, volvió a generar impacto en redes al dirigirse a su hija menor con un emotivo mensaje público. La influencer atraviesa un momento de grandes cambios personales y familiares, tras anunciar a finales de 2025 que esperaba a su segundo hijo. Desde entonces, comparte con sus seguidores cada detalle de esta nueva etapa, mostrando su lado más cercano y maternal.

    Darinka Ramírez sorprende con emotiva publicación tras anunciar su segundo embarazo

    En su cuenta oficial de Instagram, Darinka compartió un mensaje que muchos percibieron como un momento de catarsis y sinceridad emocional. La publicación, dirigida a su hija, refleja amor y remordimiento: "Si a alguien tuviera que pedirle perdón, sería a ti por ser mi primera hija y vivir todos los procesos más difíciles conmigo", escribió.

    La chalaca reconoció que criar a su primogénita no ha sido fácil, pero que a pesar de los retos, mantiene un lazo afectuoso con ella. Este mensaje se difundió semanas después de anunciar que espera a su segundo hijo, quien llegará para acompañar a su hija mayor, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

    Darinka Ramirez y su distancia con Jefferson Farfán

    El mensaje llega mientras la influencer atraviesa una polémica con la ‘Foquita’, con quien asegura no tener contacto directo. De acuerdo con sus declaraciones, la relación entre ambos se restringe únicamente a temas vinculados con la crianza de su hija.

    Aunque reconoció que el exfutbolista cumple con la pensión alimenticia, indicó que el monto no ha sido actualizado desde el nacimiento de la menor, a pesar de los gastos adicionales que se avecinan.

    Darinka Ramírez se encuentra actualmente embarazada de su segundo hijo, fruto de una relación diferente, aunque aún no ha revelado la identidad del padre. Este embarazo representa un cambio importante en su vida, que la influencer describe como un periodo de aprendizaje, reflexión y nuevas responsabilidades.

