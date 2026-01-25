Wapa.pe
Querido productor de 'La Voz Perú' pide apoyo tras batallar con enfermedad genética y cáncer: "Lucho por mis hijos y mi vida"

Querido productor de 'La Voz Perú' pide apoyo tras batallar con enfermedad genética y cáncer: “Lucho por mis hijos y mi vida”

El productor Jesús Alberto Rodríguez solicita apoyo económico para continuar con sus tratamientos y mantener su independencia. Conoce su historia y cómo ayudar.

    Querido productor de 'La Voz Perú' pide apoyo tras batallar con enfermedad genética y cáncer: “Lucho por mis hijos y mi vida”
    'El Viejo' Rodríguez, productor de 'La Voz Perú', pide apoyo urgente mientras depende de diálisis para vivir. | Composición Wapa
    Querido productor de 'La Voz Perú' pide apoyo tras batallar con enfermedad genética y cáncer: “Lucho por mis hijos y mi vida”

    La historia de Jesús Alberto Rodríguez, conocido como “El Viejo Rodríguez”, ha generado conmoción en la industria musical peruana y entre los seguidores de ‘La Voz Perú’. El productor y artista decidió alzar la voz y compartir el delicado estado de salud que enfrenta desde hace años, revelando que depende de diálisis y que necesita un costoso tratamiento para mejorar su calidad de vida, motivo por el cual pidió apoyo solidario en redes.

    “El Viejo Rodríguez” lucha contra grave enfermedad y depende de diálisis

    “El Viejo Rodríguez” ha dedicado su trayectoria a la música peruana como productor, arreglista y mentor de nuevos talentos. Desde 2010, su vida personal y profesional ha enfrentado una dura prueba: el diagnóstico de Von Hippel-Lindau, una enfermedad genética poco común.

    Ese año fue operado de un tumor cerebral; en 2021, le colocaron una válvula para complicaciones neurológicas y, poco después, le detectaron cáncer renal bilateral. Tras perder ambos riñones, depende actualmente de diálisis.

    La enfermedad avanzó a la médula espinal, dejándolo sin movilidad de cintura hacia abajo y en silla de ruedas. A pesar de todo, Jesús Alberto Rodríguez sostiene: “Lucho cada día por mis hijos y por mi vida”, y busca apoyo económico para cubrir tratamientos y manutención familiar.

    Apoyo en redes sociales: #AyudaElViejoRodríguez

    La campaña de Jesús Alberto Rodríguez ha empezado a ganar fuerza en redes, con artistas, exconcursantes de ‘La Voz’, amigos y seguidores compartiendo el enlace para apoyar y difundir su caso. Además de las donaciones, el músico destaca que ayudar compartiendo su historia es igualmente valioso. Su mensaje, lleno de gratitud y esperanza, ha emocionado a miles: “Gracias de corazón por leer mi historia. Tu apoyo y solidaridad significan mucho”.

    wapa.pe

    ¿Cómo ayudar a Jesús “El Viejo” Rodríguez?

    Quienes deseen apoyar a Jesús Alberto Rodríguez pueden hacerlo mediante su campaña oficial en GoFundMe. Cada contribución, sin importar su tamaño, ayuda a cubrir gastos médicos, tratamientos, medicamentos, alimentación y necesidades básicas para él y su familia. También es posible colaborar compartiendo su historia en redes sociales o entre conocidos, ampliando el alcance de su causa.

    Querido productor de 'La Voz Perú' pide apoyo tras batallar con enfermedad genética y cáncer: “Lucho por mis hijos y mi vida”
