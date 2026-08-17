Christian Cueva expresa su amor por sus hijos y protagoniza una divertida broma de Juan Manuel Vargas durante una entrevista.

¡CUEVA NO SE LO ESPERABA! Christian recuerda emocionado a su hijo y Juan Manuel Vargas lo trolea con picante comentario: “Que no tome…”

¡CUEVA NO SE LO ESPERABA! Christian recuerda emocionado a su hijo y Juan Manuel Vargas lo trolea con picante comentario: “Que no tome…”

En una reciente charla con Juan Manuel 'Loco' Vargas, Christian Cueva mostró su faceta más familiar al hablar de su experiencia como padre y sus aspiraciones para sus hijos. En la conversación, Vargas aprovechó para hacerle una broma, recordando un momento particular con uno de sus hijos.

Cueva comparte lo que significan sus hijos para él

En el podcast 'La parrilla del Loco', Christian Cueva destacó el valor que sus hijos tienen en su vida, comparándolos con sus logros más importantes.

“¿Sabes cuáles son mis cinco títulos? Mis cinco hijos son mis cinco títulos y, gracias a Dios, estoy junto a ellos”, expresó el exjugador.

Esta reflexión llevó a Cueva a resaltar el rol crucial de sus padres y su amor incondicional hacia sus hijos.

“Qué bueno por ti, qué felicidad, te deseo todo lo mejor. Yo siempre comienzo con mis ‘viejos’ porque fueron los que me dieron amor con lo que tenían. Y en mi vida llegaron mis hijos, a los que amo con toda mi alma”, afirmó.

Vargas recuerda un video de Cueva con su hijo

El tono se volvió más liviano cuando Vargas mencionó un video reciente en el que Cueva cantaba con su hijo en un coche.

“Están grandes. Vi que la última vez estabas cantando con él”, comentó el 'Loco'.

Vargas no perdió la oportunidad para bromear sobre la escena, desatando risas en la entrevista.

“No lo metas en la h***, que no tome nomás”, dijo, reflejando su característico humor.

'Aladino' quiere que sus hijos disfruten de su infancia

A pesar de las bromas, Cueva aclaró su deseo de acompañar a sus hijos en sus decisiones futuras sin imponerles nada.

“Esa es una de las cosas que siempre he dicho: yo no soy nadie para dar consejos, pero sí creo que nosotros como personas y futbolistas podemos compartir nuestras experiencias”, indicó.

El jugador de Sport Boys también dejó claro su respeto por las elecciones de sus hijos.

“Si a mi hijo le gusta el fútbol, lo que le guste, no lo quiero presionar. Deseo que disfrute su niñez”, afirmó.