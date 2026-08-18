Lavinia Valbonesi y Daniel Noboa perdieron al tercer hijo que esperaban tras una complicación en el embarazo . Autoridades de Ecuador expresaron sus condolencias.

La familia presidencial de Ecuador atraviesa un difícil momento. Lavinia Valbonesi, primera dama del país, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa luego de presentar una complicación durante su embarazo que requirió una intervención médica de emergencia.

La noticia fue confirmada públicamente por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien informó que el bebé se llamaría Stefano Noboa Valbonesi. Tras conocerse lo sucedido, diferentes autoridades ecuatorianas expresaron sus condolencias y mensajes de solidaridad hacia la pareja.

Gobierno de Ecuador confirma la pérdida de Stefano Noboa Valbonesi

Nataly Morillo utilizó su cuenta de X para comunicar oficialmente lo ocurrido y acompañar a la familia presidencial durante este delicado momento.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, señaló Morillo.

Según explicó la funcionaria, la primera dama necesitó atención médica inmediata debido a una complicación durante su gestación. Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia, pero el bebé no sobrevivió.

La ministra precisó que, “lamentablemente, Stefano falleció”, y posteriormente transmitió a Daniel Noboa y su esposa su “respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor”.

Ministra de Economía comunicó la triste noticia.

Autoridades expresan sus condolencias a Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi

Tras confirmarse la noticia, integrantes del Gobierno y otras autoridades ecuatorianas hicieron públicos sus mensajes de apoyo.

La ministra de Educación, Gilda Alcivar, expresó: “Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento”.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, envió su “abrazo solidario” a la pareja frente a lo que calificó como una “pérdida irreparable”.

La ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, también se sumó a las muestras de solidaridad y señaló que “Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza”.

Como expresión oficial de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia de Ecuador en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.