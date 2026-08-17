URGENTE: Senamhi envía ALERTA MASIVA a teléfonos tras lluvias en Lima Sur

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha comunicado, a través de mensajes masivos enviados a dispositivos de ciudadanos peruanos, una nueva fecha de lluvias intensas y vientos, tras un fin de semana crítico para Lima. Los distritos del sur de Lima resultaron gravemente afectados, dejando las viviendas en condiciones inhabitables. ¿Cuánto tiempo persistirá esta situación y qué advertencia ha lanzado el Senamhi sobre las viviendas en la capital?