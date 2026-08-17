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ALERTA EN LIMA |Senamhi envía mensaje masivo a teléfonos tras lluvias en Lima Sur: “Los techos de las viviendas…”

Después de fuertes lluvias en Lima Sur y la emergencia en Villa El Salvador, el Senamhi envió un mensaje masivo a móviles, informando sobre nueva fecha y una advertencia crucial.

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    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha comunicado, a través de mensajes masivos enviados a dispositivos de ciudadanos peruanos, una nueva fecha de lluvias intensas y vientos, tras un fin de semana crítico para Lima. Los distritos del sur de Lima resultaron gravemente afectados, dejando las viviendas en condiciones inhabitables. ¿Cuánto tiempo persistirá esta situación y qué advertencia ha lanzado el Senamhi sobre las viviendas en la capital?

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    Senamhi envía alerta masiva a teléfonos después de lluvias en Lima Sur con advertencia preocupante

    URGENTE: Senamhi envía ALERTA MASIVA a teléfonos tras lluvias en Lima Sur
    URGENTE: Senamhi envía ALERTA MASIVA a teléfonos tras lluvias en Lima Sur
    SOBRE EL AUTOR:
    ALERTA EN LIMA |Senamhi envía mensaje masivo a teléfonos tras lluvias en Lima Sur: “Los techos de las viviendas…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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