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“Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTRE

El titular de Economía, Elmer Cuba, equiparó las inundaciones en Lima sur con las de ciudades como París, Madrid y Santiago durante una charla en 'Exitosa'. Villa El Salvador informa a más de 50 familias afectadas tras las lluvias.

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    “Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTRE
    Ministro minimizó las consecuencias de las lluvias en diversos distritos de Lima. Foto: Composición/LR
    “Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTRE

    El responsable del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, restó importancia a las inundaciones en el sur de Lima que dejaron numerosos hogares anegados y familias damnificadas. Durante una entrevista en 'Exitosa', el funcionario ligado al gobierno de Keiko Fujimori llamó a la calma ante los daños ocasionados por las precipitaciones.

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    "No nos inquietemos, en todo el mundo llueve y pasa lo mismo. París se inunda, Madrid se inunda. Hasta Santiago de Chile, acostumbrado a las lluvias, se inunda", declaró el ministro. Y agregó: "No exageremos por un poco de agua en las rodillas, así es la naturaleza".

    Cuba también discutió sobre las prioridades gubernamentales frente a este fenómeno. Afirmó que lo esencial es proteger vidas y que nadie debería morir debido al fenómeno de El Niño. Añadió que tampoco deberían perderse viviendas por esta causa. Sin embargo, concluyó con una frase que parecía contradecir su mensaje: instó a no exagerar por, como él decía, "un poco de agua en las rodillas".

    SOBRE EL AUTOR:
    “Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTRE
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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