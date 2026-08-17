“Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTRE

“Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTREÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El responsable del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, restó importancia a las inundaciones en el sur de Lima que dejaron numerosos hogares anegados y familias damnificadas. Durante una entrevista en 'Exitosa', el funcionario ligado al gobierno de Keiko Fujimori llamó a la calma ante los daños ocasionados por las precipitaciones.
PUEDES VER: Lluvias en Lima: ¿También se suspenderán las clases este martes 18 de agosto en la zona sur?
"No nos inquietemos, en todo el mundo llueve y pasa lo mismo. París se inunda, Madrid se inunda. Hasta Santiago de Chile, acostumbrado a las lluvias, se inunda", declaró el ministro. Y agregó: "No exageremos por un poco de agua en las rodillas, así es la naturaleza".
Cuba también discutió sobre las prioridades gubernamentales frente a este fenómeno. Afirmó que lo esencial es proteger vidas y que nadie debería morir debido al fenómeno de El Niño. Añadió que tampoco deberían perderse viviendas por esta causa. Sin embargo, concluyó con una frase que parecía contradecir su mensaje: instó a no exagerar por, como él decía, "un poco de agua en las rodillas".