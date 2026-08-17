“Tampoco exageremos”: ministro de Keiko Fujimori MINIMIZA inundaciones en Lima por lluvias pese a DESASTRE

El titular de Economía, Elmer Cuba , equiparó las inundaciones en Lima sur con las de ciudades como París, Madrid y Santiago durante una charla en 'Exitosa'. Villa El Salvador informa a más de 50 familias afectadas tras las lluvias.

El responsable del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, restó importancia a las inundaciones en el sur de Lima que dejaron numerosos hogares anegados y familias damnificadas. Durante una entrevista en 'Exitosa', el funcionario ligado al gobierno de Keiko Fujimori llamó a la calma ante los daños ocasionados por las precipitaciones.

"No nos inquietemos, en todo el mundo llueve y pasa lo mismo. París se inunda, Madrid se inunda. Hasta Santiago de Chile, acostumbrado a las lluvias, se inunda", declaró el ministro. Y agregó: "No exageremos por un poco de agua en las rodillas, así es la naturaleza".