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Lluvias en Lima: ¿También se suspenderán las clases este martes 18 de agosto en la zona sur?

La medida preventiva ya se aplica en zonas afectadas por las lluvias de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, donde los aniegos y desagües colapsados dificultan el tránsito.

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    ¿También se suspenderán las clases este martes 18 de agosto en la zona sur?
    Lluvias en Lima: ¿También se suspenderán las clases este martes 18 de agosto en la zona sur?

    Las fuertes lluvias registradas en distintos sectores de Lima sur provocaron aniegos, desagües colapsados y dificultades para el tránsito, por lo que las autoridades educativas dispusieron la suspensión preventiva de las clases presenciales el lunes 17 de agosto en las zonas más afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

    La medida fue comunicada la noche del domingo por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), en coordinación con las UGEL. Los estudiantes de los sectores comprendidos deberán continuar con sus actividades académicas de manera virtual.

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    De acuerdo con el Comunicado N.° 05-2026-DRELM, la decisión busca reducir los riesgos durante el desplazamiento de estudiantes, docentes y personal administrativo, debido a las dificultades de acceso y al colapso de los sistemas de desagüe ocasionado por las precipitaciones.

    ¿Se suspenderán las clases este martes 18 de agosto?

    Por ahora, no existe una disposición oficial que confirme la suspensión de las clases presenciales para este martes 18 de agosto en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

    La DRELM precisó que la medida anunciada tiene vigencia únicamente durante el lunes 17, mientras las autoridades continúan evaluando las condiciones en las zonas afectadas. Cualquier decisión sobre una eventual ampliación será comunicada mediante los canales oficiales.

    ¿Por qué se suspendieron las clases?

    La disposición no comprende a todos los colegios de Lima Metropolitana, sino únicamente a las instituciones educativas ubicadas en los sectores afectados de los tres distritos.

    Las lluvias provocaron aniegos, problemas de accesibilidad y el colapso de varios desagües, aumentando el riesgo para quienes debían trasladarse hacia los centros educativos.

    Durante una supervisión, el director regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio González Torres, señaló que existen varios puntos críticos y no un único sector afectado, especialmente en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lluvias en Lima: ¿También se suspenderán las clases este martes 18 de agosto en la zona sur?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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