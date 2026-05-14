Corte de luz en Lima del 14 al 16 de mayo: revisa los distritos y horarios afectados
Pluz Energía Perú informó sobre una nueva serie de cortes de luz programados entre el jueves 14 y el sábado 16 de mayo en distintos sectores de Lima y el Callao. Según detalló la empresa, las interrupciones del servicio podrían extenderse por un máximo de 11 horas, dependiendo del desarrollo de los trabajos. La medida afectará principalmente a zonas de Los Olivos, San Juan de Lurigancho y el Rímac.
La empresa explicó que estas suspensiones temporales se deben a labores de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica, acciones que buscan reforzar y optimizar el suministro de energía. Por ello, recomendó a los vecinos tomar precauciones y planificar el uso de electricidad durante los horarios anunciados.
Distritos de Lima y Callao sin luz: conoce la programación de la interrupción
Jueves 14 de mayo
Jesús María
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 11.00 a. m.
- Zonas afectadas: Av. Estados Unidos cdra. 6 y 7, Av. San Felipe cdra. 3, calle Caracas cdra. 23, calle Río de Janeiro cdra. 4 y 5.
Callao
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Alameda Portuaria ETP I mzs. A, B, C, D, E1; Asoc. Prop. Los Portales del Aeropuerto mzs. D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, L; Pro. Viv. Aeroresidencial Faucett mz. A; Asoc. Viv. Res. La Taboada mzs. A, B, C; Urb. Sta. Sofía mz. E; Urb. Sta. Adela mzs. D, E.
San Juan de Lurigancho
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 6.00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. El Bosque cdra. 8 y 9, A.H. Huanta mzs. A, B, D, E, F, G, I, J, K, M, N, O, P, Q, T, U, V; Urb. Canto Grande mzs. A, B, B1, E, Ñ, O; Asoc. Viv. Magisterial Canto Grande mzs. A, B, B1, E, O.
El Agustino
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. César Vallejo cdra. 12 y 13, P.J. La Menacho I mzs. A, B, C, D, E, F; Psje. Australia cdra. 0 y 1; Psje. Canadá cdra. 1; Psje. Indonesia cdra. 1; Psje. Nicaragua cdra. 1 y 2; Psje. San Martín cdra. 1.
San Martín de Porres / Los Olivos
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. Alfredo Mendiola cdra. 49, 51, 52; Jr. Anta cdra. 49; Jr. Chasquitambo cdra. 3, 4, 5; Av. Las Palmeras cdra. 48, 49; Av. El Naranjal cdra. 4, 5, 6; Jr. Catac cdra. 3, 5, 6; Jr. Pariahuanca cdra. 4 a 7; calle Olleros cdra. 49; Jr. Marcará cdra. 49 y 50; Jr. Marca cdra. 1; Urb. Parque del Naranjal mzs. D, E, F, H, I, J, K, L, M, S, T, U, V; entre otras.
San Juan de Lurigancho
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 4.00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. Circunvalación cdra. 4, Av. B bloques 7, 8, 11, 12.
Pueblo Libre
- Horario de interrupción: 1.30 p. m. – 5.00 p. m.
- Zonas afectadas: Av. Gral. Clement cdra. 10, Av. José Leguía y Meléndez cdra. 10 y 11, Jr. Sta. Lucía cdra. 1, Psje. Sta. Rosa cdra. 4.
Viernes 15 de mayo
Los Olivos
- Horario de interrupción: 12.00 a. m. – 10.00 a. m.
- Zonas afectadas: Jr. Andahuaylas cdra. 9 y 10, Jr. Puno cdra. 6, Jr. Mesa Redonda cdra. 9 y 10, Jr. Cusco cdra. 7.
Rímac
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 7.00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. Balcón del Rímac mzs. A, A1, B, C, D, E, F, F1, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, X, Z; A.H. Municipal N.° 3 Comité 13; A.H. Horacio Zevallos; A.H. San Sebastián; A.H. Sagrado Corazón de Jesús; entre otros sectores.
Rímac
- Horario de interrupción: 8.00 a. m. – 6.00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. Villa María del Rímac, A.H. Villa San Cristóbal, Av. San Cristóbal cdra. 0 a 4, Jr. Alfonso Ugarte cdra. 0 y 1, Jr. Bolognesi cdra. 1 y 2, entre otras zonas.
Lima Cercado
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 4.30 p. m.
- Zonas afectadas: Av. Colonial cdra. 11.
Sábado 16 de mayo
Lima
- Horario de interrupción: 12.00 a. m. – 3.00 a. m.
- Zonas afectadas: Av. Abancay / Jr. Miroquesada.
Santa Rosa
- Horario de interrupción: 8.30 a. m. – 5.30 p. m.
- Zonas afectadas: Pro. Viv. PROFAM Perú mzs. E9, E10, E11, E12, E13, T6, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21.
Carabayllo
- Horario de interrupción: 9.00 a. m. – 5.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Portal de Sta. María II, Urb. Altos de Carabayllo, Urb. Vista Sol de Carabayllo.
Los Olivos / San Martín de Porres
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 4.00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. El Trébol, Jr. Antonio Cabo, Jr. Juan Santos Atahualpa, Jr. Cajahuamán, Av. Alfa, Av. Angélica Gamarra, entre otras.
San Juan de Lurigancho
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 4.00 p. m.
- Zonas afectadas: Jr. Los Cocalenos, Jr. Los Pacaes, Urb. Canto Grande, A.H. Huanta I.
Los Olivos
- Horario de interrupción: 10.00 a. m. – 4.00 p. m.
- Zonas afectadas: Jr. La Caridad, Jr. El Patriotismo, Jr. La Prudencia, Jr. La Sinceridad, Jr. La Pureza, Jr. La Justicia, entre otras.
Los Olivos
- Horario de interrupción: 9.30 a. m. – 6.30 p. m.
- Zonas afectadas: Asoc. Los Nísperos, Asoc. Res. Sagrado Corazón de Jesús, Asoc. Prop. Las Margaritas, Pro. Viv. Los Eucaliptos.