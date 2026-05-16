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Mario Irivarren sorprende con un cambio radical en su imagen: "¿Qué se hizo en la cara?"

Mario Irivarren ha causado un aluvión de opiniones tras mostrar un cambio notable en su rostro, con una barba, unas cejas y un color de piel resaltantes. Las críticas y chistes en redes no se hicieron esperar.

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    Mario Irivarren sorprende con un cambio radical en su imagen: "¿Qué se hizo en la cara?"
    Mario Irivarren reaparece con RADICAL CAMBIO y DEJA EN SHOCK con su NUEVA IMAGEN: "¿Qué se hizo en la cara?" | Créditos: Composición Wapa
    Mario Irivarren sorprende con un cambio radical en su imagen: "¿Qué se hizo en la cara?"

    Mario Irivarren se ha convertido nuevamente en tema de conversación tras aparecer públicamente con un aspecto totalmente renovado. Como miembro de La Manada, sorprendió a su público con evidentes cambios en su rostro, lo que desató un intenso debate en redes sociales.

    Mario Irivarren sorprende con nueva apariencia y provoca comentarios en redes

    Las fotografías del presentador comenzaron a circular en distintas plataformas y rápidamente captaron las reacciones de muchos cibernautas, que notaron su apariencia diferente. La atención se centró especialmente en sus cejas, barba y tono de piel.

    Mario Irivarren luce cambio de imagen
    Mario Irivarren luce cambio de imagen

    "Creí que era una imitación hasta que me percaté de que era él. ¿Qué se hizo en la cara?", se preguntó una seguidora perpleja ante el significativo cambio en su apariencia.

    Las críticas y bromas pronto se propagaron en las redes sociales, donde numerosos usuarios dejaron sus opiniones sobre el renovado look de Mario Irivarren.

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    "Creo que se pintó las cejas, el cabello y barba, se ve muy postizo", "Parece que se aplicó demasiado tinte", "¿No era el betún para los zapatos?", "Ahora sí veo un parecido con Don Ramón", "¿Qué pasó con las cejas de Mario?", "Bien marcadas y pintadas", "El cambio no fue para mejor", "¿Qué le sucedió en el rostro?", "Díganme que es un filtro", "¿Qué se hizo?", "Onelia, has ganado", fueron algunas de las reacciones.

    Hasta ahora, el ex chico reality no ha comentado sobre las reacciones que ha desatado su nueva imagen. Sin embargo, las fotos siguen generando opiniones entre su audiencia.

    Mario Irivarren reflexiona sobre infidelidad a Onelia Molina

    Mario Irivarren habló sobre uno de los momentos más controvertidos de su vida amorosa al admitir sus fallos pasados. Aceptó que, a pesar de los errores que pudo haber cometido en sus relaciones, esto no altera cómo se percibe a sí mismo ni la persona que cree ser hoy.

    En sus declaraciones, Mario afirmó haber aprendido de sus vivencias, y defendió su comportamiento en general. “Me considero una persona muy buena. Con errores seguramente, con defectos, con equivocaciones, como todos los tenemos sin excepción, pero en general me veo como una buena persona“, aseguró.

    SOBRE EL AUTOR:
    Mario Irivarren sorprende con un cambio radical en su imagen: "¿Qué se hizo en la cara?"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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