Magaly Medina estaba furiosa por lo dicho en un pódcast y recalcó que jamás inventó datos sobre la expareja, además de afirmar que nunca recibió ninguna medida legal que le prohibiera mencionarlos.

La última edición del programa de Magaly Medina volvió a poner bajo los reflectores el conflictivo episodio que vivieron Melissa Paredes y Anthony Aranda, luego de que ambos participaran en un pódcast donde volvieron a exponer su versión sobre el periodo más mediático de sus vidas.

Aunque la entrevista parecía distendida y enfocada en anécdotas sentimentales, terminó provocando una respuesta firme y directa de Magaly, quien aprovechó para refutar, cuestionar y aclarar lo que considera una interpretación “selectiva y conveniente” de los hechos.

La conversación tomó impulso cuando el conductor del pódcast, Kenyi Fujimori, consultó a la pareja cómo afrontaron el tiempo en que eran noticia constante y, entre bromas, lanzó: “Oye, ¿y cómo hicieron para que Magaly deje de hablar de ustedes?”.

¿Hubo un intento de callar a Magaly Medina?

La pregunta, más casual que profunda, llevó a Melissa Paredes a revivir pasajes del pasado y a atribuir el silencio de Magaly a supuestas medidas legales. La actriz comentó: “Ah, cuando la refregó, pues metiendo temas que nada que ver y nos involucró al papá de mi hijo y a mí en un tema horrible. Y creo que se habrá dado cuenta, pues, de que la cag… por meterse de más o por hacer más show”.

Anthony reforzó la idea diciendo: “De que patinó en mil cosas”, a lo que Melissa insistió: “Patinó en mil cosas, le puso una restricción ahí y…”. Ante la duda, Anthony preguntó: “¿Pero fueron temas de cartas notariales, así o no?”.

Melissa respondió rápidamente: “No, no, no. Yo creo que se habrá dado cuenta en algún momento que con un tema en particular… Porque lo otro me da igual, la verdad, su trabajo, su vida. Si exponer a la gente, bacán, su trabajo, pues, ¿no? Su chamba. Se aplaude y me da igual. Pero con el otro tema, creo que sintió que se fue de la mano, ¿no?”.

Magaly Medina responde con dureza

Estas afirmaciones bastaron para que Magaly lanzara uno de sus descargos más severos contra la pareja. Visiblemente molesta, replicó: “¿Yo? O sea, ¿yo? Dejé de hablar de ellos porque me pusieron una restricción… ¿Cuál restricción me pusiste, hijita? ¿Cuál? ¿Dónde está? Muéstramela. ¿Dónde?”.

El momento más tenso llegó cuando Magaly recordó en vivo la denuncia que Melissa presentó contra el padre de su hija. La conductora afirmó:

“Ella dice que yo los metí a ella y al papá de su hijo en unos temas horribles. ¿Ya te olvidaste que quien demandó ante la justicia por un tema horrible fuiste tú?, que demandó al papá de tu menor hija, al punto que un juez de familia les quitó a los dos la tenencia de la criatura porque iba a estar más a salvo en manos del Estado que con ustedes dos?”

Luego continuó con un mensaje más directo: “¿Ya te olvidaste de lo que denunciaste? ¿Te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y que luego después te tuviste que retractar y arrepentir? Eso solamente lo hacen las mujeres y los hombres ignorantes cuando quieren ganar un juicio a como dé lugar y denuncian por hechos escabrosos y monstruosos. ¿Ya te olvidaste de eso, Melissa Paredes?”