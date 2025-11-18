Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

Magaly DESMIENTE versión de Christian Domínguez y MUESTRA PRUEBAS que evidenciarían que NO LLAMÓ a su hija en su cumpleaños

Magaly Medina responde a Christian Domínguez en su programa, mostrando pruebas y cuestionando su versión sobre el contacto con su hija en su cumpleaños.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly DESMIENTE versión de Christian Domínguez y MUESTRA PRUEBAS que evidenciarían que NO LLAMÓ a su hija en su cumpleaños
    Magaly Medina expone a Christian Domínguez | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Magaly DESMIENTE versión de Christian Domínguez y MUESTRA PRUEBAS que evidenciarían que NO LLAMÓ a su hija en su cumpleaños

    Magaly Medina volvió a generar impacto en la televisión al responder de manera directa a las recientes declaraciones de Christian Domínguez. La conductora aseguró que la versión del cantante sobre el contacto con su hija no coincidiría con la información que ella obtuvo. En su programa, presentó pruebas que, según dijo, demostrarían lo contrario a lo afirmado por el cumbiambero.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Hija de Federico Salazar y Katia Condos celebró sus 15 años en fiesta íntima, pero periodista no se deja ver en reunión

    Magaly Medina desmiente la versión de Christian Domínguez en vivo

    Durante la última edición de su programa, Magaly Medina abordó las declaraciones de Christian Domínguez y afirmó que lo dicho por el cantante no concordaría con la información que obtuvo directamente de Melanie Martínez. Según explicó, la conductora contaba con mensajes que respaldaban que no existió comunicación directa por parte del artista hacia su hija.

    Antes de difundir las capturas de WhatsApp, Magaly detalló que se comunicó con la madre de la menor para verificar si realmente había ocurrido la llamada que Domínguez mencionó. Fue entonces cuando compartió el contenido de los mensajes que recibió.

    “Le mandó flores a su colegio, no la llamó. Ella tiene casa y él sabe la dirección. Yo no tengo que burlarme de nadie. Jamás mentí ni tengo un historial de engaños y mentiras. Mandarle flores y no llamarla no significa nada. Sigue sin llamar, esa es la verdad”, se lee en los mensajes.

    “Todavía tiene la gracia de decirle al Trome que yo estoy vendiendo algo que no es cierto. No, hijito. Yo había hablado con Melania Martínez, preguntándole si la había llamado. Para él, un saludo es algo que hace de casualidad. Si eres un buen padre, agarras el teléfono o le escribes para romper el hielo. (…) Demuéstrale a tu hija que eres una roca firme, a la que siempre podrá mirar”, añadió la popular ‘Urraca’.

    wapa.pe

    LEE ESTO: Vania Bludau sorprende con un regalo para la hija mayor de Christian Domínguez por su fiesta de promoción: "Cuando era chiquita..."

    Christian Domínguez responde a acusaciones y afirma que sí saludó a su hija

    Christian Domínguez salió al frente para aclarar las versiones que circularon sobre un presunto olvido hacia su hija en el día de su cumpleaños. El cumbiambero aprovechó su espacio en el programa Préndete, que conduce junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda, para enviarle un mensaje en vivo a la adolescente y responder a las críticas.

    “Ja, ja, ja, me da risa, porque les gusta hacer patinar a los programas de espectáculos y todos repiten como loritos después. Claro, igual vende, porque les encanta hablar mal de las personas, sino cómo, pero igual quedan mal los programas o los conductores; bueno, que se sigan burlando de ellos”, explicó.

    Además, el artista contó que durante la tarde pudo sorprender a su hija con un detalle especial y expresó su molestia por la actitud de su expareja, Melanie Martínez, a quien reprochó que siga exponiendo públicamente a la menor pese a los procesos legales en curso.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly DESMIENTE versión de Christian Domínguez y MUESTRA PRUEBAS que evidenciarían que NO LLAMÓ a su hija en su cumpleaños
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y retornar así

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Christian Domínguez acusa de ‘violenta’ a Karla Tarazona tras fuerte discusión y ella arremete: “Los males se cortan de raíz”

    Magaly Medina PIERDE LOS PAPELES y 'DESPIDE' a su producción EN VIVO: "Pueden ir a otros canales”

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Lo más vistos en Farándula

    Verónica Linares y Federico Salazar SORPRENDEN al revelar su ‘DESPEDIDA’ de América Noticias por INSPERADA razón: “Se acabó…”

    Periodista Kathy Sheen es internada de emergencia tras romper fuente en delicado embarazo de gemelas: "Oren por mis hijitas"

    Hijo de María Pía sufre terrible incidente en plena carrera de autos; conductora habla sobre su estado: "Se salió..."

    Pamela Franco confiesa que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron planificadas: “Tenía miedo a quedarme sin trabajo”

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;