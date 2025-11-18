Magaly DESMIENTE versión de Christian Domínguez y MUESTRA PRUEBAS que evidenciarían que NO LLAMÓ a su hija en su cumpleaños

Magaly Medina responde a Christian Domínguez en su programa, mostrando pruebas y cuestionando su versión sobre el contacto con su hija en su cumpleaños.

Magaly Medina volvió a generar impacto en la televisión al responder de manera directa a las recientes declaraciones de Christian Domínguez. La conductora aseguró que la versión del cantante sobre el contacto con su hija no coincidiría con la información que ella obtuvo. En su programa, presentó pruebas que, según dijo, demostrarían lo contrario a lo afirmado por el cumbiambero.

Magaly Medina desmiente la versión de Christian Domínguez en vivo

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina abordó las declaraciones de Christian Domínguez y afirmó que lo dicho por el cantante no concordaría con la información que obtuvo directamente de Melanie Martínez. Según explicó, la conductora contaba con mensajes que respaldaban que no existió comunicación directa por parte del artista hacia su hija.

Antes de difundir las capturas de WhatsApp, Magaly detalló que se comunicó con la madre de la menor para verificar si realmente había ocurrido la llamada que Domínguez mencionó. Fue entonces cuando compartió el contenido de los mensajes que recibió.

“Le mandó flores a su colegio, no la llamó. Ella tiene casa y él sabe la dirección. Yo no tengo que burlarme de nadie. Jamás mentí ni tengo un historial de engaños y mentiras. Mandarle flores y no llamarla no significa nada. Sigue sin llamar, esa es la verdad”, se lee en los mensajes.

“Todavía tiene la gracia de decirle al Trome que yo estoy vendiendo algo que no es cierto. No, hijito. Yo había hablado con Melania Martínez, preguntándole si la había llamado. Para él, un saludo es algo que hace de casualidad. Si eres un buen padre, agarras el teléfono o le escribes para romper el hielo. (…) Demuéstrale a tu hija que eres una roca firme, a la que siempre podrá mirar”, añadió la popular ‘Urraca’.

Christian Domínguez responde a acusaciones y afirma que sí saludó a su hija

Christian Domínguez salió al frente para aclarar las versiones que circularon sobre un presunto olvido hacia su hija en el día de su cumpleaños. El cumbiambero aprovechó su espacio en el programa Préndete, que conduce junto a Karla Tarazona y Rocío Miranda, para enviarle un mensaje en vivo a la adolescente y responder a las críticas.

“Ja, ja, ja, me da risa, porque les gusta hacer patinar a los programas de espectáculos y todos repiten como loritos después. Claro, igual vende, porque les encanta hablar mal de las personas, sino cómo, pero igual quedan mal los programas o los conductores; bueno, que se sigan burlando de ellos”, explicó.