Dorita Orbegoso expone a Laura Huarcayo al revelar su PERSONALIDAD detrás de cámaras

Dorita Orbegoso llamó la atención al contar cómo fue interactuar con Laura Huarcayo en el reality ‘Bienvenida la tarde’.

La exintegrante de la comicidad Dorita Orbegoso ofreció una nueva entrevista en la que abordó detalles de su vida sentimental, recordó cómo alcanzó la popularidad y contestó preguntas vinculadas a varias figuras del espectáculo. En medio de la conversación, reveló cómo sería realmente la personalidad de Laura Huarcayo cuando no está frente a las cámaras.

Así describió Dorita Orbegoso a Laura Huarcayo cuando trabaja en recordado reality

Dorita, una de las figuras más emblemáticas de Bienvenida la tarde por haber formado parte del elenco inicial, recordó su etapa en el recordado reality durante una reciente entrevista. La exmodelo sorprendió al afirmar que el grupo llegó a formar un ambiente “casi familiar” y no dudó en elogiar a Laura Huarcayo, a quien describió como una verdadera “reina” cada vez que aparece frente a cámaras.

La exchica reality comentó que la conductora es una de las profesionales más admirables con las que ha trabajado, pues, pese a su rol dentro del programa —que muchas veces exigía fomentar la competencia— siempre mantuvo una actitud tranquila y conciliadora.

Asimismo, Dorita destacó la elegancia natural de Huarcayo, diciendo que bastaba verla entrar al set para notar su cuidado en cada detalle y la presencia impecable que la caracteriza.