Melissa Loza envía un mensaje de fe tras la pérdida del bebé de su hermana Tepha Loza, resaltando la importancia de la esperanza y la fortaleza en momentos difíciles.

Tras la triste noticia de la pérdida del bebé de Tepha Loza, su hermana Melissa Loza rompió el silencio con un mensaje cargado de fe y fortaleza. La integrante de 'Esto es Guerra' utilizó sus redes sociales para enviar palabras de consuelo y esperanza, en medio del difícil momento que atraviesa su familia.

Melissa Loza envía emotivo mensaje de fe tras la pérdida del bebé de su hermana Tepha

La modelo y exchica reality Tepha Loza enfrenta uno de los momentos más dolorosos de su vida al anunciar en redes sociales la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. En medio del profundo pesar, su hermana Melissa Loza decidió alzar la voz con un mensaje lleno de fe y esperanza.

A través de su cuenta de Instagram, la integrante de 'Esto es Guerra' compartió unas palabras dirigidas a quienes atraviesan pruebas difíciles, recordando que la fortaleza espiritual es clave para sobrellevar el dolor.

“No puedes perder tu fe; esa es la clave para mantener la paz incluso cuando todo va mal, cuando todo a tu alrededor falta al mismo tiempo. Necesitas creer en algo que aún no ves, y es solo por la fe que puedes confiar en que todo saldrá bien, incluso cuando miras a tu alrededor y no logras ver una solución”, expresó con profunda reflexión.

La popular ‘Diosa’ también destacó la importancia de aceptar los designios divinos y mantener la esperanza pese a las circunstancias. “En estos momentos de incertidumbre necesitas mantener firme tu resiliencia, sostenerte en la fe y tener la certeza de que Dios siempre vendrá en tu ayuda. Cuando le pides algo a Dios, se inicia un proceso en tu vida para convertirte en aquello para lo que Dios te ha llamado”, añadió Melissa, conmoviendo a sus seguidores.

Tepha Loza anuncia con dolor la pérdida de su bebé

Tepha Loza, modelo y figura de la televisión peruana, compartió en la noche del 6 de octubre una de las noticias más tristes de su vida: la pérdida del bebé que esperaba junto a su pareja, Mario Neumann. A través de un emotivo video en TikTok, la exchica reality abrió su corazón y reflexionó sobre el amor, la fe y el proceso de sanar tras una pérdida tan profunda.

En las imágenes se puede ver a la pareja unida, transmitiendo serenidad y fortaleza pese al difícil momento. Para Tepha, el embarazo había significado un nuevo comienzo. “Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma, y aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón”, escribió la modelo, dejando ver la mezcla de tristeza y gratitud que la embarga.

A lo largo de su mensaje, la influencer recalcó que, aunque hoy no comprende del todo lo ocurrido, mantiene su fe intacta. “Hoy no tenemos respuestas… pero tenemos fe”, expresó con sinceridad, destacando que su confianza en los planes de Dios le da consuelo en medio del dolor.