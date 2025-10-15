Wapa.pe
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Ricardo Morán no puede más y llora desgarradoramente en 'Yo Soy' con tributo a Whitney Houston

La talentosa joven de Pucallpa cautivó al jurado y al público con una impactante interpretación de ‘I Will Always Love You’, provocando que los Ricardo Morán se emocione.

    La emoción se apoderó del inicio de la segunda temporada 2025 de Yo Soy’, cuando la joven imitadora de Whitney Houston, Jolié Messambo, logró conmover hasta las lágrimas a Ricardo Morán, reconocido por ser uno de los jurados más exigentes del programa.

    Su interpretación de ‘I Will Always Love You’ no solo provocó una ovación de pie, sino que también generó un momento de reconocimiento y sensibilidad entre los jueces, convirtiéndose en uno de los pasajes más memorables de esta nueva edición del concurso, cuyo último ganador fue Pedro Infante.

    wapa.pe

    Ricardo Morán se quiebra ante la imitadora de Whitney Houston

    Jolié Messambo, de 20 años y natural de Pucallpa, llegó al escenario con una historia personal que anunciaba una presentación especial. Hija de madre peruana y padre camerunés, la joven artista ya había alcanzado el cuarto lugar en ‘Super Kids’ 2017, pero fue en esta ocasión donde su talento alcanzó un nuevo nivel.

    Messambo contó: “Me obsesioné con una de sus canciones, me empezó a gustar mucho más, escuché más de sus canciones y este año, cuando sacaron el primer casting, no me animaba por los nervios, pero mi mamá y mis amigas me impulsaron a practicar lo más que pude”.

    Desde los primeros segundos de su interpretación de ‘I Will Always Love You’, el jurado quedó impresionado. Ricardo Morán, visiblemente conmovido, expresó con la voz entrecortada: “Te veo y pienso en mis hijos, han sido semanas un poco complicadas. Hoy ha sido un día muy largo, estamos muy cansados, ha sido una semana muy pesada”, dijo.

    En el ámbito técnico, el productor también ofreció una sugerencia a la participante: “Eres muy conmovedora cantándola, pero de otra manera, como juvenil; y sugeriría que empieces a buscar repertorio y referencias de Whitney a una edad más cercana a la tuya, porque eso va a potenciar mucho más”.

    El impacto de la presentación también alcanzó a Carlos Alcántara, quien manifestó: “Mucha emoción. Eres una dulzura y haces que la música se sienta fácil y tranquila y en realidad es tremenda canción. A mí, me emociona mucho y primera vez que se me escarapela acá, detrás de las orejas”.

    A su turno, Jely Reátegui resaltó el talento de la joven: “Eres increíble. Tienes un talento, un carisma y una presencia como si tuvieras años haciendo esto. Y siendo este tu punto de partida, me conmueve y me emociona exageradamente todo lo que puedes avanzar y seguir creciendo y empezar a construir tu carrera musical, sea imitando o también como Jolié”.

    Finalmente, el jurado decidió de forma unánime darle a Jolié Messambo el pase a la siguiente ronda, reconociendo no solo su potencia vocal, sino también la autenticidad y la emoción que transmitió en el escenario.

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

