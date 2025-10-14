Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorcio: "Ella es la del dinero"

La polémica entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se intensifica: Janet Barboza revela que las acusaciones podrían tener trasfondo económico y no solo sentimental.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorcio: "Ella es la del dinero"
    A esto ascendería la forturna de Maju Mantilla y que Gustavo Salcedo trataría de quedarse. | Composición Wapa.
    Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorcio: "Ella es la del dinero"

    La polémica entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sigue creciendo. Tras la defensa del deportista por parte de su abogado, quien justificó los métodos de vigilancia sobre su esposa —incluyendo la duplicación de su celular y la colocación de múltiples localizadores—, el productor Christian Rodríguez y la conductora Janet Barboza lanzaron una nueva teoría sobre los motivos detrás del comportamiento de Salcedo: su aparente interés en los recursos económicos de la exreina de belleza.

    Janet Barboza revela detalles sobre la fortuna de Mantilla

    En diálogo con América Hoy, Barboza profundizó sobre la situación financiera de Maju durante su matrimonio con Salcedo. La popular ‘Rulitos’, quien fue cercana a la pareja, señaló que Mantilla habría sido la que más contribuyó económicamente al hogar y que, a lo largo de los años, mantuvo un estilo de vida destacado para su familia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    “Maju siempre ha sido una mujer reservada con sus temas personales, creo que hay algo muy fuerte detrás de todo lo que está viviendo, que es el tema de los bienes, lo económico”, aseguró Barboza.

    ¿Acusaciones por infidelidad o por dinero?

    Según la conductora, las supuestas acusaciones de Gustavo Salcedo podrían estar más relacionadas con intereses financieros que con motivos sentimentales o de traición. Barboza indicó que Mantilla habría acumulado inversiones y propiedades durante su matrimonio, mientras que Salcedo no habría logrado obtener lo mismo, generando tensiones que podrían derivar en un enfrentamiento legal.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Nuevo audio ‘hunde’ a Maju Mantilla tras ser descubierto su supuesto ampay con productor: “Se pone nerviosa y …”

    “Se viene un gran lío legal. Hasta donde se conoce, la del dinero es Maju. Hay hoteles y otras inversiones que han adquirido en el matrimonio y creo que él busca descalificarla para quedarse con parte de las propiedades”, expresó.

    La situación mantiene a los seguidores del medio espectáculo en vilo, mientras se esperan las decisiones legales que podrían cambiar el destino de los bienes adquiridos durante su relación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorcio: "Ella es la del dinero"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Daniela Darcourt sorprende al tomar drástica decisión tras su ruptura con Waldir Felipa y el ‘hijo’ que tuvieron juntos

    Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorico: "Ella es la del dinero"

    Nuevo audio ‘hunde’ a Maju Mantilla tras ser descubierto su supuesto ampay con productor: “Se pone nerviosa y …”

    Waldir Felipa CONFIRMA fin con Daniela Darcourt tras ser visto con otra mujer y se JUSTIFICA: “Bailé con una amiga”

    Productora deja en shock al revelar audio donde Maju Mantilla pide a Rodríguez gritar su amor: "Estoy desesperada"

    Lo más vistos en Farándula

    Novio de Daniela Darcourt genera revuelo por baile subido de tono con otra mujer en plena fiesta

    Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo y aclara si le fue infiel con George Slebi y Christian Rodríguez

    Karla Tarazona sorprende al aparecer con su ‘nueva pareja’ y pide perdón a Christian Domínguez: "Me tocaba"

    Isabel Acevedo no aguanta las lágrimas al demostrar el verdadero vínculo con hija de Christian Domínguez

    Maju Mantilla rompe el silencio tras 'ABANDONAR' su hogar con Gustavo Salcedo: “Nunca he faltado a mis hijos”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;