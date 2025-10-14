Se revela la increíble FORTUNA de Maju Mantilla que Gustavo Salcedo estaría por QUITARLE tras el divorcio: "Ella es la del dinero"

La polémica entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se intensifica: Janet Barboza revela que las acusaciones podrían tener trasfondo económico y no solo sentimental.

A esto ascendería la forturna de Maju Mantilla y que Gustavo Salcedo trataría de quedarse. | Composición Wapa.

A esto ascendería la forturna de Maju Mantilla y que Gustavo Salcedo trataría de quedarse. | Composición Wapa.

La polémica entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla sigue creciendo. Tras la defensa del deportista por parte de su abogado, quien justificó los métodos de vigilancia sobre su esposa —incluyendo la duplicación de su celular y la colocación de múltiples localizadores—, el productor Christian Rodríguez y la conductora Janet Barboza lanzaron una nueva teoría sobre los motivos detrás del comportamiento de Salcedo: su aparente interés en los recursos económicos de la exreina de belleza.

Janet Barboza revela detalles sobre la fortuna de Mantilla

En diálogo con América Hoy, Barboza profundizó sobre la situación financiera de Maju durante su matrimonio con Salcedo. La popular ‘Rulitos’, quien fue cercana a la pareja, señaló que Mantilla habría sido la que más contribuyó económicamente al hogar y que, a lo largo de los años, mantuvo un estilo de vida destacado para su familia.

“Maju siempre ha sido una mujer reservada con sus temas personales, creo que hay algo muy fuerte detrás de todo lo que está viviendo, que es el tema de los bienes, lo económico”, aseguró Barboza.

¿Acusaciones por infidelidad o por dinero?

Según la conductora, las supuestas acusaciones de Gustavo Salcedo podrían estar más relacionadas con intereses financieros que con motivos sentimentales o de traición. Barboza indicó que Mantilla habría acumulado inversiones y propiedades durante su matrimonio, mientras que Salcedo no habría logrado obtener lo mismo, generando tensiones que podrían derivar en un enfrentamiento legal.

“Se viene un gran lío legal. Hasta donde se conoce, la del dinero es Maju. Hay hoteles y otras inversiones que han adquirido en el matrimonio y creo que él busca descalificarla para quedarse con parte de las propiedades”, expresó.